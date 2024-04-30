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Когда силы не равны: как кибер-мошенничество стало в Казахстане преступлением №1

Сегодня, 13:30
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BaigeNews.kz Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30
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Фото: BaigeNews.kz

В новом выпуске программы "Даю слово" спикеры обсудят тему кибер-преступности. Телефонное и онлайн-мошеничество стало для казахстанцев обыденным делом. Теперь попасться на удочку кибер-преступников может каждый обладатель смартфона. По статистике, каждый четвертый казахстанец подвергается попыткам обмана. Вот только уберечь от кражи или вернуть хищения правоохранительные органы не в силах. 

Почему в Казахстане все еще низкая раскрываемость кибер-преступлений, на какие ухищрения идут преступники ради наживы и как не стать их жертвой разбирался автор программы "Даю слово" Александр Журавлев. 

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