Когда силы не равны: как кибер-мошенничество стало в Казахстане преступлением №1

В новом выпуске программы "Даю слово" спикеры обсудят тему кибер-преступности. Телефонное и онлайн-мошеничество стало для казахстанцев обыденным делом. Теперь попасться на удочку кибер-преступников может каждый обладатель смартфона. По статистике, каждый четвертый казахстанец подвергается попыткам обмана. Вот только уберечь от кражи или вернуть хищения правоохранительные органы не в силах.

Почему в Казахстане все еще низкая раскрываемость кибер-преступлений, на какие ухищрения идут преступники ради наживы и как не стать их жертвой разбирался автор программы "Даю слово" Александр Журавлев.