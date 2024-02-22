КНБ задержал старшего прокурора по подозрению в мошенничестве в Конаеве

В Комитете национальной безопасности РК потвердили, что задержали в Конаеве старшего прокурора, передаёт BaigeNews.kz.

"Факт задержания 12 февраля в Конаеве К.Сонабаева в рамках совместных мероприятий Департаментами КНБ по Алматинской области и собственной безопасности Генеральной прокуратуры подтверждаем. В отношении него проводится досудебное расследование по части 3 статьи 24 и части 3 статьи 190 Уголовного кодекса РК", - сказали в КНБ.

В комитете нацбезопасности отметили, что детали расследования в соответствии с частью 1 статьи 201 УПК РК разглашению не подлежат.