КНБ задержал старшего прокурора по подозрению в мошенничестве в Конаеве
Сегодня, 15:21
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Сегодня, 15:21Сегодня, 15:21
98Фото: baigenews.kz
В Комитете национальной безопасности РК потвердили, что задержали в Конаеве старшего прокурора, передаёт BaigeNews.kz.
"Факт задержания 12 февраля в Конаеве К.Сонабаева в рамках совместных мероприятий Департаментами КНБ по Алматинской области и собственной безопасности Генеральной прокуратуры подтверждаем. В отношении него проводится досудебное расследование по части 3 статьи 24 и части 3 статьи 190 Уголовного кодекса РК", - сказали в КНБ.
В комитете нацбезопасности отметили, что детали расследования в соответствии с частью 1 статьи 201 УПК РК разглашению не подлежат.
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