Китай запустил зонд для изучения обратной стороны Луны

Китай объявил о старте космической миссии "Чанъэ-6". В ее рамках впервые с малоизученной стороны Луны будет собран грунт для последующих исследований, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.

Китай запустил лунный зонд, который должен совершить посадку на обратной — темной — стороне Луны и собрать образцы грунта с ее поверхности.

Миссия, рассчитанная на 53 дня, проводится впервые в истории космических исследований. Ракета-носитель с зондом "Чанъэ-6″, получившим свое название в честь богини Луны в древнекитайской мифологии, стартовала в пятницу в 17:27 по восточноевропейскому времени с космодрома "Вэньчан" на острове Хайнань.

По плану космический аппарат достигнет лунной орбиты, затем его посадочный модуль прилунится в бассейне Южный полюс — Эйткен. Это удаленная сторона Луны, которую никогда не видно с Земли, и считается малоизученной.

"Чанъэ-6" должен собрать примерно два килограмма грунта при помощи установки для бурения и роботизированного устройства-ковша. Образцы будут помещены в специальные контейнеры. Вместе с ними модуль вернется на орбитальный аппарат, чтобы затем отправиться обратно на Землю. Приземление должно произойти в середине декабря на севере Китая.