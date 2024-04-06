"Казгидромет" предупредил жителей Астаны и ещё 10 городов
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По прогнозам "Казгидромета", неблагоприятные метеорологические условия 6 апреля ожидаются в Актобе, Атырау, Астане, Павлодаре, Караганде, Жезказгане, Балхаше, Темиртау, Усть-Каменогорске, Риддере и Семее, передаёт BaigeNews.kz.
Синоптики предполагают, что в субботу в этих городах возможно ухудшение качества воздуха.
Специалисты рекомендуют жителям при неблагоприятных метеоусловиях: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Также рекомендуется занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.
Ранее синоптики спрогнозировали жаркое лето и дождливую весну в Казахстане.
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