Казахстанцы стали чаще покупать электрокары

За год количество электрокаров увеличилось в 13,5 раз. Количество автотранспортных средств, передвигающихся на электричестве, выросло с 570 до 7 680 единиц, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики.

В частности, по информации ведомства, в 16,7 раз выросло количество легковых автомобилей, передвигающихся на электричестве, с 443 до 7 383 единиц.

"Самое больше количество электромобилей в городе Алматы – 4315 ед., Астане – 945 ед. и Алматинской области – 354 ед. Меньше всего электрокаров в области Абай. Там насчитывается всего 14 автомобилей на электричестве", - говорится в сообщении.

Вместе с тем в 2 раза выросло количество грузовых авто на электричестве, с 127 до 262 ед. Основное количество вышеназванных авто передвигается в городах Алматы (94 ед.) и в Алматинской области (17 ед).

На 1 декабря 2023 года зарегистрировано 35 автобусов на электродвигателе, в основном в городах Астана (21 ед.) и Алматы (11 ед.).