Казахстанцы победили в крупнейшем чемпионате по брейкингу в Париже
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Команда Predatorz, в состав которой входят известные казахстанские b-boys Dias (Диас Аубакиров) и Amir (Амир Закиров), выиграла крупнейший чемпионат Hip Opsession, прошедший в Париже, передаёт BaigeNews.kz.
Казахстанцы одержали победу в основной категории 3х3 против танцоров из Японии - Team Japan.
"Я не могу передать словами свои эмоции. Мы победили соперников, которые раньше меня вдохновляли. Больше всего я получаю удовольствие от того, что танцую с командой, мы друг друга чувствуем и дополняем", - поделился Dias.
В ежегодном международном чемпионате Hip Opsession приняли участие почти 200 танцоров со всего мира.
Диас Аубакиров и Амир Закиров - многократные чемпионы по брейкингу. В 2021 году Амир стал первым b-boy из СНГ, забравшим чемпионский пояс мирового финала Red Bull BC One.
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