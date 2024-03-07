Казахстанцы победили в крупнейшем чемпионате по брейкингу в Париже

Команда Predatorz, в состав которой входят известные казахстанские b-boys Dias (Диас Аубакиров) и Amir (Амир Закиров), выиграла крупнейший чемпионат Hip Opsession, прошедший в Париже, передаёт BaigeNews.kz.

Казахстанцы одержали победу в основной категории 3х3 против танцоров из Японии - Team Japan.

"Я не могу передать словами свои эмоции. Мы победили соперников, которые раньше меня вдохновляли. Больше всего я получаю удовольствие от того, что танцую с командой, мы друг друга чувствуем и дополняем", - поделился Dias.

В ежегодном международном чемпионате Hip Opsession приняли участие почти 200 танцоров со всего мира.

Диас Аубакиров и Амир Закиров - многократные чемпионы по брейкингу. В 2021 году Амир стал первым b-boy из СНГ, забравшим чемпионский пояс мирового финала Red Bull BC One.