Казахстанцы ограбили итальянца в Тайланде: в МИД прокомментировали ситуацию

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге прокомментировал информацию в СМИ о том, что трое казахстанцев в сговоре с бойцом ММА ограбили итальянца в Тайланде, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Айбек Смадияров заявил, что тоже слышал эту информацию.

"Если что-то происходит с нашими гражданами, необязательно чтобы мы все знали. Но я слышал тоже эту информацию. Но к нам ничего не поступало официально. СМИ Тайланда могут писать все, что угодно, я не могу их комментировать. Вы прочитали новость в СМИ Тайланда о том, что такое произошло. Я вам, как официальное лицо, комментирую - мы официально от тайских властей данную информацию не получили. А остальное – это досужие разговоры – кто, кого, куда, подкупил, замял… мы не занимаемся этим", - заявил он.

Он также сообщил, что МИД не занимается расследованиями.

"Мы не правоохранительный орган. Мы всего лишь внешнеполитическое ведомство, которое занимается тем, чтобы права и интересы наших граждан не нарушались, даже если они преступники. Роль дипломатов, консулов за рубежом, оказывать полное консульское-правовое сопровождение, в том числе, мы отслеживаем, чтобы права и интересы наших граждан не нарушались. Но мы не имеем права участвовать ни в суде в качестве защитника какой-либо из сторон, ни в следственных действиях. Поэтому следствие проводится правоохранительными органами той страны, где произошел инцидент, либо происшествие", - пояснил Айбек Смадияров.

В завершение официальный представитель МИД напомнил, что любое происшествие с нашим гражданином за рубежом - это полностью его ответственность.

Ранее СМИ сообщили об ограблении итальянца в Тайланде группой лиц из Казахстана. Отмечается, что группой руководили братья-близнецы из Чечни Хусейн и Хасан Асхабовы, которых задержали в Пхукете.