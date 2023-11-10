  • 10 Ноября, 13:33
  • BAIGENEWS

Казахстанцев предупредили о сомнительной компании с поддельными реквизитами

Сегодня, 11:50
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AIFC Сегодня, 11:50
Сегодня, 11:50
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Фото: AIFC

Международный финансовый центр "Астана" выявил подозрительную компанию, передаёт BaigeNews.kz.

В Комитете МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA) выявили подозрительную  компанию "Branch of Asyl Tukymdy Sharuashylyk Ordabasy Sut Onymdery LLP of the AIFC", передаёт BaigeNews.kz.

Фирма использует бизнес-идентификационный номер (БИН) другого юридического лица без его разрешения. Кроме того, представители компания ложно утверждают, что она зарегистрирована и имеет лицензию на предоставление услуг "Agroculture", а также находится в юрисдикции МФЦА.

"AFSA настоятельно рекомендует не отвечать на любые сообщения, касающиеся этого мошенничества, и ни при каких обстоятельствах не вступать в договорные взаимоотношения с этой компанией, а также не отправлять и не передавать деньги какой-либо стороне в связи с этим мошенничеством", - предупредили казахстанцев.

Также в профильном комитете центра рассказали, как можно  проверить компанию на наличие лицензии МФЦА. 

"Юрисдикция МФЦА привлекательна для ведения бизнеса, поэтому потребителям рекомендуется проверять статус лицензиатов и участников МФЦА на сайте AFSA https://publicreg.myafsa.com/authorized/, https://publicreg.myafsa.com/  и избегать контактов с компаниями, не имеющими разрешения AFSA на осуществление в МФЦА деятельности, которую они рекламируют", - сообщили в МФЦА.

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