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Казахстанцам напомнили о необходимости регистрации по месту жительства
В Казахстане участились факты проживания граждан без регистрации по месту жительства. В связи с чем Министерство внутренних дел призывает всех зарегистрироваться по реальному месту жительства и предупреждает об ответственности за несоблюдение законодательства. Об этом сообщила на брифинге представитель МВД Шугыла Турлыбек, передаёт BaigeNews.kz.
Она отметила, что по закону каждый гражданин должен быть зарегистрирован там, где действительно проживает: будь то собственное, арендуемое или иное жилое помещение.
Также для лиц, не имеющих постоянную регистрацию по месту жительства, действуют ограничения по предоставлению государственных услуг, включая оформление документов, удостоверяющих личность, добавила она.
"За проживание граждан без постоянной или временной регистрации по месту жительства статьёй 492 Кодекса об административных правонарушениях предусмотрена ответственность, вплоть до штрафа в размере семи месячных расчётных показателей, что на сегодня составляет более 21 тысячи тенге", - рассказала Турлыбек.
В этой связи комитет миграционной службы министерства внутренних дел призывает всех граждан быть законопослушными.
"Проверьте, не сняты ли вы собственником с регистрации. Посмотрите, где вы зарегистрированы. Если вы поменяли место жительства, то должны зарегистрироваться по новому адресу проживания. Это касается также и иногородних студентов. Вам необходимо зарегистрироваться по месту вашей учебы. Сделайте это как можно быстрее, не затягивая", - сообщили в МВД.
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