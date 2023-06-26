Казахстанцам будут платить за информацию о готовящемся теракте

Казахстанцам, сообщившим в КНБ или ОВД сведения, которые помогут предотвратить акт терроризма, будут платить вознаграждения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Online.zakon.kz.

По уголовным делам об акте терроризма, предусмотренным частями 1 и 2 статьи 255 УК РК выплатят 750 МРП - 2 587 500 тенге; по уголовным делам об акте терроризма, предусмотренным частями 3 и 4 статьи 255 УК – 1000 МРП (3 450 000 тенге).

Вознаграждение выплатят, если в отношении виновного лица вступил в законную силу обвинительный приговор или постановление суда о применении принудительной меры медицинского характера; вынесено постановление о прекращении уголовного дела (лицо умерло, признано невменяемым либо подлежит освобождению от уголовной ответственности).