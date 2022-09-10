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  • Казахстанский фигурист завоевал бронзу на юниорском Гран-при в Латвии
Olympic.kz Сегодня, 21:47
182
Фото: Olympic.kz

Казахстанский фигурист завоевал бронзу на юниорском Гран-при в Латвии

Представитель команды Казахстана по фигурному катанию Рахат Бралин стал третьим на юниорском Гран-при в Риге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

По сумме двух программ Бралин набрал 199,38 балла. Этот результат позволил ему расположиться на третьем месте итогового протокола.

Первое место осталось за итальянцем Николаем Мемолой. Серебряную медаль завоевал японец Рио Наката.

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#Фигурное катание #спорт
Сегодня, 21:47
182
Журналист

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