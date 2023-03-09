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pexels.com Сегодня, 08:52
236
Сегодня, 08:52
236
Фото: pexels.com

Казахстанский экспорт в ОАЭ вырос до 560 миллионов долларов

В ОАЭ проходят переговоры по созданию зоны свободной торговли между государствами-членами ЕАЭС и Объединёнными Арабскими Эмиратами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства торговли и интеграции Казахстана.

Стороны обсуждают наполнение глав будущего соглашения, которое позволит создать условия для беспошлинной и безбарьерной торговли между сторонами. Среди них – Торговля товарами, Разрешение споров, Защитные меры, Техническое, санитарное и фитосанитарное регулирование и другие вопросы.

На сегодня торговля между Казахстаном и ОАЭ активно развивается и по итогам 2022 года составила 632,6 миллиона долларов США. Из них экспорт из Казахстана составил 560 миллионов долларов США, импорт из ОАЭ — 72,3 миллиона долларов США. При этом ключевым элементом будущего соглашения является устранение таможенных пошлин во взаимной торговле по широкому перечню товаров, который в конечном итоге позволит нарастить объёмы взаимной торговли.

"Объединённые Арабские Эмираты являются важным торговым партнёром для Республики Казахстан, и мы видим значительный потенциал наращивания нашей взаимной торговли. Наша переговорная команда принимает непосредственное участие в переговорах и сообщает, что уже на первом раунде стороны приступили к активному обсуждению практически всего текста соглашения", — отметила вице-министр торговли и интеграции Жанель Кушукова. Она также подчеркнула, что дальнейшая динамика переговорного процесса зависит от готовности сторон идти на взаимные уступки.

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#экспорт #статистика #торговля #ОАЭ #Минторговли
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:52
236
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