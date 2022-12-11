Казахстанский блогер разбил дорогое авто во время съёмок трюка с туалетной бумагой

Фото: instagram/alisher_konysbaev

Блогер Нурдаулет, известный как NNN, вместе с другом Алишером Конысбаевым разбили дорогой автомобиль, снимая видео с трюковым прыжком, передаёт BaigeNews.kz.

Фото и видео с места ДТП молодые люди опубликовали на своих страницах в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Нурдаулет/ ПРОСТОЙ КАЗАХ🇰🇿NNN (@nnnurdaylet)

По сценарию развлекательного видео, стоя на баррикаде из рулонов туалетной бумаги, блогер должен был перепрыгнуть через автомобиль, который движется навстречу на высокой скорости и одновременно выбивает опору из-под ног. Трюк у ребят заснять получилось, но вот последствий никто не ожидал. После столкновения с блоком из туалетной бумаги автомобиль врезался в спецтехнику, стоявшую на дороге. К счастью, никто не пострадал... кроме авто.

Фото: instagram/alisher_konysbaev

Машина восстановлению не подлежит. По некоторым данным, стоимость такого авто оценивается в 30 миллионов тенге. Кстати, блогер Алишер Конысбаев ранее обещал бесплатно разыграть авто среди подписчиков.

Фото: instagram/alisher_konysbaev

Пользователи в соцсетях разделились на три лагеря: одни сочувтвуют потере красивовго авто; другие считают видео постановкой — по их мнению, разбили другую, более дешёвую машину, выдав её за "легенду"; третьи признаются, что "такой контент выбешивает":считают, что если ребятам нечем заняться и хочется популярности, то лучше бы деньги отдали на благотворительность.

Между тем, это не первая машина, которую блогеру Алишеру Конысбаеву пришлось оплакивать в соцсетях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ✮ Алишер Конысбаев (@alisher_konysbaev)

В Instagram у него есть видео о том, как неизвестный вандал ломает его авто. И фото с подписью: "Можете поздравить, +1 тачка".

Фото: instagram/alisher_konysbaev