Казахстанских бизнесменов планируют обучать на базе микрофинансовых организаций

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провёл очередное заседание Государственной комиссии по вопросам модернизации экономики страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Участники обсудили актуализацию Комплексного плана приватизации на 2021-2025 годы. В частности, из него предлагается исключить более 20 организаций коммунальной собственности.

Среди них объекты ЖКХ, некоторые медицинские и микрофинансовые организации. Последние будут использоваться государством для оказания услуг по льготному кредитованию и обучению предпринимателей.

В ходе заседания также обсудили вопросы поддержки промышленности РК, в том числе меры обеспечения отечественных производителей и экспортеров доступным финансированием. Кроме того, рассмотрены вопросы поддержки субъектов крупного предпринимательства в обрабатывающей промышленности.

Вместе с тем участники обсудили условия передачи авиакомпании Qazaq Air в конкурентную среду, которая запланирована на 2024 год.