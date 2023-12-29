Казахстанских бизнесменов планируют обучать на базе микрофинансовых организаций
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Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провёл очередное заседание Государственной комиссии по вопросам модернизации экономики страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Участники обсудили актуализацию Комплексного плана приватизации на 2021-2025 годы. В частности, из него предлагается исключить более 20 организаций коммунальной собственности.
Среди них объекты ЖКХ, некоторые медицинские и микрофинансовые организации. Последние будут использоваться государством для оказания услуг по льготному кредитованию и обучению предпринимателей.
В ходе заседания также обсудили вопросы поддержки промышленности РК, в том числе меры обеспечения отечественных производителей и экспортеров доступным финансированием. Кроме того, рассмотрены вопросы поддержки субъектов крупного предпринимательства в обрабатывающей промышленности.
Вместе с тем участники обсудили условия передачи авиакомпании Qazaq Air в конкурентную среду, которая запланирована на 2024 год.
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