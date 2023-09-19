Казахстанские спортсмены поборются за 305 комплектов медалей на Азиаде

Казахстанские спортсмены будут соревноваться в 30 видах спорта из 40 представленных на Азиатских играх в Ханчжоу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство туризма и спорта РК.

Сообщается, что казахстанские спортсмены поборются за 305 комплектов медалей в 44 дисциплинах на Азиатских играх в Ханчжоу. Отечественные атлеты будут соревноваться в 30 видах спорта. В общей сложности на Азиаде-2023 будет разыгран 481 комплект медалей в 61 дисциплине.

"Всего в Азиатских играх примут участие 524 казахстанских атлета. Разумеется, в одних дисциплинах шансы на медали выше, чем в других. Для нас важно создать максимально комфортные условия спортсменам. Мы провели всю необходимую работу для этого. Лицензии будут разыграны в восьми видах спорта: боксе, стрельбе из лука, современном пятиборьи, плавании, теннисе, хоккее на траве, брейкинге и легкой атлетике", – рассказал председатель Комитета по делам спорта и физической культуры МТС РК Ербол Мырзабосынов.

Отмечается, что казахстанские спортсмены примут участие в соревнованиях по боксу, дзюдо, таэквондо, борьбе, легкой атлетике, стрельбе из лука, современному пятиборью, брейкингу, бадминтону, триатлону, теннису, водным видам (плавание и артистическое плавание) спорта, баскетболу, гребным видам спорта, велоспорту, фехтованию, тяжелой атлетике, гольфу, гимнастике, гандболу, волейболу, скалолазанию, академической гребле, регби-7, настольному теннису, стрельбе и хоккею на траве. Кроме того, отечественные атлеты будут представлены в 3-х неолимпийских видах – у-шу, единоборствах и интеллектуальных настольных играх.