Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение в Афганистане
Сегодня, 09:17
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Сегодня, 09:17Сегодня, 09:17
111Фото: Global Look Press
Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК 12 декабря 2023 года в 8:05 по времени Астаны (12 декабря 2023 года в 2:05 по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили сейсмологи, эпицентр землетрясения расположен в 890 километрах на юго-запад от Алматы на территории Афганистана.
"Энергетический класс землетрясения: 11.9. Магнитуда: MPV 5.7. Координаты эпицентра: 36.75 градуса северной широты,70.76 градуса восточной долготы, Глубина: 170 километров. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): на территории Казахстана нет ощутимости", - сообщили в СОМЭ.