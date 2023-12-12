Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение в Афганистане

Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК 12 декабря 2023 года в 8:05 по времени Астаны (12 декабря 2023 года в 2:05 по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили сейсмологи, эпицентр землетрясения расположен в 890 километрах на юго-запад от Алматы на территории Афганистана.