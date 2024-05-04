Казахстанские пулевики выиграли две медали на Гран-при в Чехии
Сегодня, 08:12
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Сегодня, 08:12Сегодня, 08:12
148Фото: Минтуризма и спорта
В чешском городе Пльзень проходит Гран-при по пулевой стрельбе, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу дирекции развития спорта Министерства туризма и спорта нашей страны.
"В стрельбе на дистанции 10 метров по движущейся мишени женская команда Казахстана в составе Зухры Ирназаровой, Александры Садуакасовой и Фатимы Ирназаровой выиграла серебро", - говорится в сообщении.
Отметим, в аналогичном соревновании среди мужчин Даниил Яковенко, Асадбек Назиркульев, Андрей Худяков взяли бронзу.
К слову, состязании принимают участие 550 стрелков из 23 стран.
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