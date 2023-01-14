Казахстанские фигуристы станцевали на льду Универсиады-2023

Фото: Sports.kz

На Универсиаде-2023 в Лэйк-Плэсид (США) начались соревнования в фигурном катании, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В танцах на льду Казахстан представляли Гаухар Наурызова и Бойнсагур Датиев. В ритм-танце они заняли десятое место, показав результат 53.08 балла.

Первое место занял дуэт из США Лоррен Макнамара и Антон Спиридонов — 69.12 балла, второй результат показала французская пара Мари Дюпайяж и Тома Набе — 68.72 балла, а третьими стали еще одни представители Франции и Наташа Лагуж и Арно Каффа — 68.21 балла. Всего участвовало тринадцать пар.

16 января Гаухар Наурызова и Бойнсагур Датиев выступят в произвольном танце.