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  • Казахстанские фигуристы станцевали на льду Универсиады-2023
Sports.kz Сегодня, 09:52
599
Сегодня, 09:52
599
Фото: Sports.kz

Казахстанские фигуристы станцевали на льду Универсиады-2023

На Универсиаде-2023 в Лэйк-Плэсид (США) начались соревнования в фигурном катании,  передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В танцах на льду Казахстан представляли Гаухар Наурызова и Бойнсагур Датиев. В ритм-танце они заняли десятое место, показав результат 53.08 балла. 

Первое место занял дуэт из США Лоррен Макнамара и Антон Спиридонов — 69.12 балла, второй результат показала французская пара Мари Дюпайяж и Тома Набе — 68.72 балла, а третьими стали еще одни представители Франции и Наташа Лагуж и Арно Каффа — 68.21 балла. Всего участвовало тринадцать пар.

16 января Гаухар Наурызова и Бойнсагур Датиев выступят в произвольном танце.

 

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#Фигурное катание #спорт #Универсиада
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:52
599
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