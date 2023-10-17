Казахстанские девушки вступают в ранние браки чаще, чем парни

Лидеры в антирейтинге по ранним бракам - Жамбылская и Алматинская области

Начиная с 2019 года, в Казахстане наблюдается снижение количества браков в возрасте до 18 лет, а также беременности среди девушек в возрастной группе 15-19 лет. В Институте экономических исследований рассказали о показателе "ранний брак", который присутствует в Индексе социального прогресса и является важным аспектом качества жизни в обществе. Подробнее - в материале BaigeNews.kz.

В Казахстане мужчины и женщины могут вступать в брак с 18 лет. Бывают исключительные случаи, когда люди женятся в 16 лет – из-за беременности или рождения ребенка. В среднем, в год по стране создается 140 тысяч семей, из них 50 тысяч распадаются по различным причинам – от финансово-материальных до личных. Наличие в казахстанском обществе ранних браков, которые не разрешены на законодательном уровне – до 1%. В национальном докладе "Казахстанские семьи", подготовленным Министерством информации и общественного развития сообщается, что движущим мотивом и причиной их укоренения является непонимание важности образования и социальной роли девочек, которая не должна ограничиваться только работой по дому и воспитанием детей.

"С ростом социальной изоляции, "традиций", бедности и других факторов, включая географическую изоляцию, ранние браки несовершеннолетних девочек отражают и укореняют порочный круг гендерной дискриминации и исключения женщин", - говорится в документе.

Действительно, ранний брак может ограничить свободу молодых людей, а также может снизить их способность делать свой жизненный выбор, особенно когда они связаны с социокультурными и семейными ожиданиями.

По информации Бюро национальной статистики Республики Казахстан, рост количества ранних браков наблюдался в период с 2018 по 2020 годы, когда браки заключались между партнерами, не достигшими возраста 18 лет. Отметим, в этот период страна, как и весь мир, столкнулся с проблемой вспышки коронавируса. Что интересно, по информации на сайте Института экономических исследований, во время пандемии COVID-19 в Казахстане значительно снизилось количество браков, в основном из-за ограничений из-за введенного чрезвычайного положения.

Согласно статистическим данным, девушки вступали чаще в ранние браки, чем парни. В 2017 году всего 48 женихов и 1009 невест, в 2018 году - 57 женихов, 987 невест, в 2019 году - 70 женихов, 984 невесты, в 2020 году - 72 жениха, 919 невест, в 2021 году 57 женихов и 862 невесты.

Что касается региональной специфики, "лидерами" по ранним бракам в 2021 году являются следующие регионы: Алматинская область - 108 браков, Восточно-Казахстанская область - 80 браков, Жамбылская область - 79 браков, Карагандинская область - 71 брак, Атырауская область - 58 браков и Мангистауская область - 52 брака. Реже всего в ранние браки вступали в Западно-Казахстанской области – 25 браков, в г. Шымкент – 33 брака и в Астане – 34 брака.

Хотя, в обществе существует стереотип, что девушки рано выходят замуж на юге Казахстана, но официальная статистика сообщает обратное.

В Индексе социального прогресса за 2022 год, в котором оцениваются 169 стран, Казахстан находится на 65 месте. Показатель "ранний брак" рассматривается в Индексе в рамках субфактора "Личная свобода и выбор".

Так, по информации Института экономических исследований, в расчете учитывается процент девочек в возрасте от 15 до 19 лет, вступающих в брак. В качестве источника оценки показателя "ранний брак" за 2022 год были использованы данные Народного ведомства ООН за 2021 год. В этом контексте отмечается, что значения по странам рассматриваются как оценки.

Таким образом, по оценкам ООН, в Казахстане 5,52% девушек в возрасте от 15 до 19 лет состоят в браке, что способствует расположению страны на неконкурентных позициях (67 - е место из 169 оцениваемых стран).

"За последние 5 лет в Казахстане наблюдается общая тенденция снижения как числа браков молодых девушек в возрасте до 18 лет, так и рождаемости среди девочек в возрасте 15-19 лет. Рассматривая количество браков девочек до 18 лет с точки зрения регионального распределения, в 2022 году наибольшее количество таких браков было зарегистрировано в Жамбылской и Алматинской областях, а наименьшее – в городах Улытау и Шымкент", - сообщается в информации, подготовленной Институтом экономических исследований.

Лидирующие позиции в Индексе социального прогресса занимают такие страны, как Сингапур, Словения, Южная Корея, Швейцария и Исландия, где доля девочек, вступающих в ранний брак, составляет менее 0,5%.

"Высокая доля девочек, вступающих в ранние браки, отражает низкий уровень социального прогресса в стране, связанный с высоким уровнем бедности и низким доступом к образованию. Таким образом, страны с долей девочек более 50%, такие как Нигер (54,3%), Центральноафриканская Республика (51,6%) и Мали (41,1%), занимают низкие места в индексе", - говорится в сообщении.

В этой связи, реализация мер по защите прав детей, повышению образования и осведомленности молодежи, а также обеспечению гендерного равенства является необходимым условием для предотвращения преждевременных браков.

Стоит отметить, что существует еще одна проблема – это случаи искусственного прерывания беременности несовершеннолетних. По данным Министерства здравоохранения РК за первое полугодие 2022 года зарегистрировано 25 577 таких случаев. Также и остро стоит вопрос преждевременных родов среди подростков, который имеет региональную специфику: больше всего подобных случаев отмечено в Туркестанской, Жамбылской и Мангистауской областях, а также в городах Астана и Алматы.