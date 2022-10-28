Казахстанские чемпионы благодарят государство за пожизненные выплаты в 100 МРП

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Сегодня Казахстан встал в один ряд с передовыми государствами, где по достоинству оценивают своих чемпионов, говорят спортсмены.

С июля 2022 года чемпионы и призёры Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, чемпионы мира по олимпийским видам спорта, а также их тренеры получают пожизненные выплаты в размере 100 МРП (в 2022 году один МРП равен 3063 тенге). Корреспондент BaigeNews.kz узнал, как эта мера работает и какое влияние окажет на воспитание будущего поколения чемпионов.

Один из самых титулованных боксеров, двукратный чемпион мира, олимпийский чемпион Серик Сапиев считает, что введенная пожизненная стипендия для спортсменов, прославивших страну на крупнейших международных соревнованиях, — важный элемент внимания государства к спортсменам.

"Конечно, это огромное подспорье для наших прославленных спортсменов, чемпионов, тренеров, которые отдали спорту большую часть жизни, посвятили себя этому великому делу, со своими подопечными достойно представляют нашу страну на крупных международных стартах. Для молодого поколения атлетов, думаю, такая мера стала дополнительной мотивацией на достижение успехов, демонстрацию своего потенциала на мировой арене. От себя лично и от лица боксёрской общественности хотел бы выразить благодарность всем, кто содействовал в принятии решения", — сказал олимпийский чемпион по боксу Серик Сапиев.

Маулен Мамыров, призер Олимпийских игр по вольной борьбе, разделил мнение коллеги.

"Мы благодарны за то, что нас государство поддерживает, это положительно сказывается на нашем моральном состоянии, мы мотивированы на то, чтобы делиться своим опытом с молодым поколением. Этот вопрос нужно было давно решать, но как говорят, "лучше поздно, чем никогда". Сегодня Казахстан встал в один ряд с передовыми государствами, где по достоинству оценивают своих чемпионов", — сказал Маулен Мамыров.

Он напомнил, что по размеру единовременных выплат призёрам и чемпионам Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр Казахстан всегда входит в Топ-3.

Председатель Комитета по физкультуре и спорту Самат Ергалиев благодарит правительство за поддержку этого предложения.

"Стоит поблагодарить высшее руководство страны, которое всячески оказывает помощь и поддержку разным слоям населения. Эта мера для нашего спорта — большое дело, можно сказать, начало нового большого пути. За 30 лет Независимости казахстанские спортсмены зарекомендовали себя как часть элиты мирового спорта. Каждая победа казахстанского спортсмена на крупнейших мировых соревнованиях консолидировала наше общество, делала казахстанцев ещё более сплочёнными — и, конечно, труд спортсменов и тренеров должен был быть оценён по достоинству. В спорте говорят, что стабильность — признак класса, и это ежемесячное пособие — хорошее подспорье и задел для прогрессивного развития в новом Казахстане", — заявил Самат Ергалиев.

Пятикратный чемпион мира по ММА, джиу-джитсу и каратэ, общественный деятель Айдар Махметов отметил, что увеличение пенсий до 100 МРП для призёров крупнейших мировых соревнований — это важная мера поддержки, так как спортсмены отдают своё время, здоровье и молодость ради выдающихся достижений. В то же время, он предлагает в будущем рассмотреть вопрос выплаты пособий заслуженным мастерам спорта по неолимпийским видам.

"Подобная мера будет служить существенной финансовой поддержкой для людей, защищавших честь страны на самом высоком международном уровне. Хотелось бы отметить, что лишь считаное количество стран в мире оказывает подобную поддержку своим заслуженным спортсменам... ЗМС есть ЗМС (заслуженный мастер спорта. — Ред.). В удостоверении не указывается, по олимпийским или неолимпийским видам, поэтому, на мой взгляд, разделять было не нужно", — отметил Махметов.

Сегодня казахстанские сборные готовятся к летним Олимпийским, Паралимпийским играм 2024 года в Париже и зимним Олимпийским, Паралимпийским играм 2026 года в Милане, и есть большая вероятность, что на этих соревнованиях зажгутся новые звёзды казахстанского спорта, мотивированные на победы, в том числе мерами поддержки от государства.