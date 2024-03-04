Казахстанки стали чемпионками Центральной Азии по хоккею на траве
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В узбекском Андижане прошёл чемпионат Центральной Азии по хоккею на траве среди мужчин и женщин. Обе сборные Казахстана завоевали награды, передаёт BaigeNews.kz.
В организованном Азиатской федерацией хоккея (AHF) соревновании в мужской части выступили сборные Казахстана, Кыргызстана, Омана, Таджикистана, Узбекистана.
В женской части приняли участие команды Казахстана, Омана, Таджикистана, Узбекистана.
Возглавляемая Нуржаном Бейбитовым женская сборная РК в первом матче разгромила команду Таджикистана - 13:1. В следующем матче была зафиксирована ничья с Узбекистаном – 1:1. Во второй встрече против хозяек поля наша сборная с результатом 2:1 победила благодаря дублю Виктории Ляпиной, и взяла "золото".
Мужская сборная Казахстана выиграла "бронзу". На первом месте команда Узбекистана, которая в финале обыграла таджиков.
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