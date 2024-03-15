Казахстанец стал лучшим в соревнованиях по прыжкам с большого трамплина в Польше

Казахстанец Данил Васильев стал победителем этапа Кубка FIS по прыжкам на лыжах с трамплина в Польше, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на olympic.kz.

"Он стал лучшим в соревнованиях по прыжкам с большого трамплина. Первое место ему принесла сумма 249,4 очка. Второе место у Мартина Хаманна (Германия) - 247,5. Замкнул тройку лучших Ульрих Волгенант (Австрия) - 246,5", - говорится в сообщении.

Отметим, что результат Васильева стал историческим. Ранее казахстанцам не удавалось подниматься на первую ступень пьедестала на этапах Кубка FIS.