Казахстанец стал лучшим в соревнованиях по прыжкам с большого трамплина в Польше
Сегодня, 13:01
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 13:01Сегодня, 13:01
116Фото: olympic.kz
Казахстанец Данил Васильев стал победителем этапа Кубка FIS по прыжкам на лыжах с трамплина в Польше, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на olympic.kz.
"Он стал лучшим в соревнованиях по прыжкам с большого трамплина. Первое место ему принесла сумма 249,4 очка. Второе место у Мартина Хаманна (Германия) - 247,5. Замкнул тройку лучших Ульрих Волгенант (Австрия) - 246,5", - говорится в сообщении.
Отметим, что результат Васильева стал историческим. Ранее казахстанцам не удавалось подниматься на первую ступень пьедестала на этапах Кубка FIS.
Самое читаемое
- В Казахстане начали производить еще одну марку недорогих автомобилей
- В 200-летнем купеческом доме Петропавловска до сих пор живут люди
- Казахстанец придумал схему обмана таксистов из InDriver
- "Сюрприз" в компоте обнаружили пациенты больницы Степногорска
- Токаеву доложили о розыске скрывшихся за рубежом преступников