Казахстан упрощает процедуры по получению лицензий в сфере недропользования

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Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев на заседании Правительства РК доложил Премьер-Министру о мерах по привлечению новых инвестиций в рамках Концепции развития геологической отрасли Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

Глава ведомства отметил, что проведённая в 2017 году правовая реформа позволила создать благоприятные условия для привлечения частных инвестиций в разведку полезных ископаемых. В частности, был внедрён общий порядок выдачи лицензий по принципу "первой заявки", принята Программа управления государственным фондом недр и сокращены сроки выдачи лицензий, закреплен переход на международные стандарты отчётности (Кодекс KAZRC).

В результате принятых мер в отрасли образовано более 700 отечественных компаний-юниоров, привлечены такие крупные игроки мирового рынка, как Rio Tinto, Fortescue и Yildirim.

"С 2018 года выдано 1922 лицензий на разведку твердых полезных ископаемых. Доля юниорских компаний составила более 90%", - сообщил К.Ускенбаев.

Однако несмотря на все принятые меры, остаются другие сдерживающие факторы, которые препятствуют эффективному развитию отрасли. Поэтому на данный момент залицензировано лишь 5% участков недр, а доступными остаются порядка 1,4 млн кв.км.

"Глава государства в своем Послании народу отметил важность значительного упрощения законодательства и процедур для привлечения инвестиций в разработку недр. Поэтому в рамках Концепции планируется максимально облегчить получение лицензий, автоматизировать бизнес-процесс между инвесторами и уполномоченными органами, обеспечить "прозрачность" процесса выдачи лицензий на разведку и добычу твердых полезных ископаемых. Работа в этом направлении уже начата", - заявил министр.

По его словам, с 1 ноября этого года на единой платформе недропользователей minerals.gov.kz в пилотном режиме запущен модуль по выдаче лицензий, реализован функционал по направлению электронных уведомлений, автоматизирован процесс проведения электронных аукционов по участкам на разведку, впервые введён механизм оплаты подписного бонуса победителем аукциона до выдачи лицензии. Параллельно ведется работа по автоматизации аукциона по "добычным" участкам. Завершить ее планируется в 1 квартале 2023 г.

Кроме этого, разрабатывается пакет поправок в Кодекс о недрах в части автоматизации и упрощения процедур.