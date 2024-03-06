Казахстан планирует увеличить поставки нефти через Азербайджан

Баку и Астана обсуждают возможность увеличения транзита казахстанской нефти через Азербайджан. Об этом стало известно в ходе встречи министра энергетики Казахстана Алмасадама Саткалиева с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым, передаёт BaigeNews.kz.

Как отметили в Минэнерго, в ноябре 2022 года между компаниями "КазМунайГаз" (КМГ) и SOCAR было подписано соглашение о транзите нефти по маршруту Актау-Баку-Тбилиси-Джейхан.



По итогам 2023 года отгрузка нефти с порта Актау составила 1 057 тыс. тонн в направлении Баку-Тбилиси-Джейхан. На 2024 год запланирована поставка казахстанской нефти через БТД в объеме 1,5 млн. тонн в год.

"Перед нашими национальными компаниями поставлена задача по наращиванию объема поставки нефти с учетом роста добычи в Казахстане. В этой связи, мы планируем увеличить объем поставок казахстанской нефти", - отметил в ходе встречи Саткалиев.

Главы Минэнерго также обсудили предстоящие работы по реализации проекта, нацеленного на соединение энергосистем Кавказского региона и Центральной Азии путем прокладки глубоководного кабеля по дну Каспийского моря.