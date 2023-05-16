Казахстан и Европейский Союз намечают новые направления сотрудничества

Фото: gov.kz

Заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу совершил рабочий визит в Брюссель, передаёт BaigeNews.kz. Он провел переговоры с высокопоставленными представителями Европейского союза для обсуждения актуальной повестки двустороннего и многостороннего взаимодействия и перспективных направлений его дальнейшего развития.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности – вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррелл тепло приветствовал первый визит Нуртлеу в качестве главы МИД Казахстана в столицу ЕС. Дипломаты рассмотрели широкий спектр многогранных отношений Астаны и Брюсселя в рамках Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между РК и ЕС.

"Отмечены регулярный характер и возросшая динамика политического диалога на высшем и высоком уровнях, заметный рост экономического сотрудничества и объемов европейских инвестиций. Особое внимание стороны уделили обсуждению практических шагов по развитию сотрудничества в сферах энергетики, транспорта и логистики, цифровизации, гражданской авиации, добычи и использованию критически важных сырьевых материалов. Были рассмотрены меры для укрепления сотрудничества в развитии образования и науки, передовых технологий и инноваций", - сообщили в пресс-службе МИД РК.

Глава казахстанского внешнеполитического ведомства подробно ознакомил собеседника с ходом проводимых президентом Касым-Жомартом Токаевым комплексных политических и социально-экономических реформ в стране.

В свою очередь Боррелл подчеркнул твердый настрой европейской дипломатии на дальнейшее расширение и укрепление сотрудничества с Астаной через реализацию ряда конкретных мер и проектов, которые будут отвечать значительному неиспользованному потенциалу сотрудничества.

"Мы внимательно следим за модернизацией вашей страны и поддерживаем масштабные политические реформы Президента Токаева, направленные на построение Справедливого Казахстана. В этом году Евросоюз и Казахстан отмечают 30-летие дипломатических, и за это время нами заложен крепкий фундамент партнерства", - сказал Верховный представитель ЕС.

Собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, включая региональную безопасность, взаимодействие в Центральной Азии и ситуацию в Афганистане. Стороны также обсудили меры по нивелированию возможных негативных последствий от европейских санкционных режимов для казахстанской экономики.

На встрече с главным советником президента Европейского совета по внешней политике Саймоном Мордю министр отметил продуктивный визит президента Шарля Мишеля в Астану в октябре 2022 года и успех его первой встречи с лидерами стран Центральной Азии. Собеседники подчеркнули, что эти мероприятия придали мощный импульс дальнейшему укреплению двустороннего и межрегионального сотрудничества. Стороны ведут работу над подготовкой второй встречи в таком формате в ближайшее время, которая призвана продолжить процесс углубления межрегионального сотрудничества ЦА и ЕС.

В ходе визита, прошедшего в деловой и конструктивной атмосфере, министр вручил Жозепу Борреллу и Саймону Мордю высокие государственные награды – ордена "Достық" первой и второй степени, соответственно, – за весомый вклад в укрепление и развитие сотрудничества РК и ЕС. В целом, визит Нуртлеу в столицу Евросоюза позволил наметить приоритетные направления кооперации, обсудить конкретные меры и шаги по дальнейшему углублению отношений между сторонами.

Европейский Союз является основным торговым и инвестиционным партнером РК. На долю ЕС приходится более 30% казахстанской внешней торговли и иностранных инвестиций.

По итогам 2022 года товарооборот между сторонами составил 39.9 миллиарда долларов США, что на 38% выше показателя предыдущего года. Экспорт составил 32.3 миллиарда долларов США, импорт – 7.6 миллиарда долларов США, отметили в МИД.

В то же время, объем инвестиций, вложенных европейскими компаниями в РК в 2022 году, вырос на 23% и достиг 12.5 миллиарда долларов США