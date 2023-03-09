Каток и хоккейная площадка могут появиться в школах Казахстана

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В компании "Самрук-Қазына" заявили о том, что на территории новых "комфортных школ" могут появиться ледовый каток и хоккейная площадка, передаёт Baigenews.kz.

На брифинге компании председатель правления АО "Samruk-Kazyna Construction" Маулен Айманбетов рассказал, чем отличаются "комфортные школы" от обычных общеобразовательных.

"Комфортная" школа отличается техническим оснащением, достаточным количеством спортивных залов. В общеобразовательных школах, как вы знаете, один спортзал. В наших школах на 300 мест будет по одному залу, на 600 мест - по одному большому и маленькому спортзалу, на 900 мест - по одному большому и два маленьких. На улице тоже будут соответствующие стандартам спортивные стадионы, беговые дорожки с футбольными воротами. Далее робототехника, нанотехнологии. Были вопросы о том, чтобы в зимних регионах мы предусматривали каток и хоккейные площадки. Летом сделаем как кросс, чтобы можно было бегать", - сказал он.

Также он ответил на вопрос о том, в каких регионах строительство новых школ идёт быстрее остальных.

"Строительство запланированных 218 школ завершится в 2024 году. Строительство остальных 401 школ начнётся в 2024 году и завершится в 2025 году. Самые быстрые по строительству - это школы на 300 ученических мест. Потому что их нормативный срок строительства - семь месяцев. Некоторые школы мы можем даже в этом году сдать в эксплуатацию. Они по всем регионам есть за исключением Астаны, Алматы и Шымкента", - отметил Айманбетов.

Председатель правления добавил, что с первого января министерством просвещения отрабатывается набор директоров школ и соответствующих кадров.