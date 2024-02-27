Касым-Жомарт Токаев провёл заседание Совета безопасности
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Под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось очередное заседание Совета безопасности Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
В ходе мероприятия рассмотрены вопросы актуализации основных подходов к реализации Стратегии национальной безопасности. Глава государства отметил особое значение рассматриваемой проблематики с точки зрения укрепления экономического и военного потенциала Казахстана в свете усложнения геополитической ситуации в мире.
Заслушан доклад заместителя премьер-министра - министра национальной экономики Нурлана Байбазарова. Информацию также представили руководители ряда профильных государственных органов.
Президент подчеркнул необходимость объективного анализа ключевых вызовов и угроз национальной безопасности в современных условиях, а также выработки мер по их предупреждению.
Глава государства отметил, что вопросы безопасности граждан и государства в целом должны постоянно находиться в фокусе внимания правительства и всех ведомств в качестве приоритетного направления их деятельности.
По итогам заседания Советом безопасности приняты решения, направленные на повышение эффективности системы защиты национальных интересов и управления рисками национальной безопасности.
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