Караван верблюдов, шанырак и семь рек: в Жетысуской области утвердили герб

Фото: avesta-news.kz

В Жетысуской области депутаты маслихата утвердили символику региона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акима Жетысуской области.

Идея эскизного проекта принадлежит помощнику начальника управления по делам обороны Талдыкоргана по военно-патриотической работе и работе с ветеранами Вооруженных сил, вице-президенту, члену Союза художников РК, члену-корреспонденту Академии художеств Есету Дауренбаеву.

Новый герб, выполненный в цветах государственного флага, сине-голубом и золотом, имеет форму круга. Внутри герба находится символ Талдыкоргана — "Монумент Жетісу", над которым возвышаются горные вершины, из-за них выглядывают лучи солнца, и над ними — шанырак. Внизу находится караван верблюдов, олицетворяющий Великий Шёлковый путь, и волны, представляющие семь рек Жетісу, озёра Алаколь и Балхаш. По бокам художник разместил двух архаров, имеющих важное символическое значение для региона. Название области написано вверху герба золотыми буквами.

По данным областного управления общественного развития, эскиз герба члены конкурсной комиссии выбрали единогласно. Он оценивался по высокому художественному уровеню, уникальному дизайнерскому решению, сочетаемости цветов и соблюдению требований геральдики.