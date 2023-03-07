- Казахстанцев умилил поступок сестёр в финале турнира по карате 07:02 157
- Карагандинку пригласили на обучение в Университет Джона Хопкинса 06:21 255
- Казахстанец впервые принял участие в модном показе Balenciaga 05:38 324
- На 41 ребенка напали собаки в Усть-Каменогорске 04:42 357
- Сельчане в Жетысуской области оказались заблокированы в своих домах 03:06 407
- Мужчина забрался на колесо обозрения в Астане 02:30 434
- Обнародован полный гонорар Шавката Рахмонова за "бой года" в UFC 01:45 653
- 12 перинатальных центров построят в Казахстане 00:29 431
- На мероприятии в память о казахстанском музыканте Darkhan Juzz подростки устроили драку в Актау 06.03.2023 441
- 40 миллиардов тенге в год: предприниматели ВКО просят освободить их от "полигонных" выплат сотрудникам 06.03.2023 633
- Алан Курмангалиев завоевал второе "золото" на турнире в Португалии 06.03.2023 502
- Несколько лавин сошли в популярных у туристов местах близ Алматы 06.03.2023 475
- Каждые две минуты одна женщина в мире умирает от рака шейки матки 06.03.2023 519
- Суд признал норму закона о госслужбе несоответствующей Конституции 06.03.2023 481
- Чем собираются завоевать электорат партии, дошедшие до финала выборной гонки? Новые теледебаты анонсировали в РК 06.03.2023 431
- Всё, что вы хотели знать о вакцинации в Казахстане, но боялись спросить 06.03.2023 713
- Токаеву показали карты XVI века с изображением Казахского ханства 06.03.2023 753
- Пенсионерка из СКО съездила на программу к Андрею Малахову и подарила ему тюбетейку 06.03.2023 725
- В Алматы вынесли приговор по громкому делу о платных парковках 06.03.2023 626
- Строительство двух ЖК приостановили в Астане из-за нарушений правил безопасности 06.03.2023 936
- Выжившая под завалами в Турции казахстанка вернулась домой - МИД 06.03.2023 664
- Зарплатные ожидания женщин на 20% ниже, чем у мужчин - статистика 06.03.2023 482
- Средства для ухода за волосами подскочили в цене в Казахстане 06.03.2023 517
- Узбекскую певицу лишили лицензии после её выступления "без штанов" 06.03.2023 2417
- Какой будет погода 8 марта в Казахстане 06.03.2023 535
- С детства мечтала стать военной - история установщицы противотанковых мин 06.03.2023 875
- Нацбанк объявил о начале продаж коллекционных монет AQQÝ и SALIÝT-1 06.03.2023 542
- Выставка этно-украшений тюркских женщин открылась в Астане 06.03.2023 569
- ЦИК постановила перепроверить налоговую декларацию самовыдвиженца Батыра Сейкенова 06.03.2023 529
- Контрабанда золота: из Кыргызстана экстрадировали главу транснациональной преступной группы 06.03.2023 890
- Экибастузцам сделают 70-процентную скидку на оплату услуг отопления 06.03.2023 534
- Токаев переговорил по телефону с Путиным 06.03.2023 526
- Ветеранам ВОВ в Астане выплатят по миллиону тенге 06.03.2023 756
- За приставание к девочке в лифте мужчину арестовали на трое суток в Караганде 06.03.2023 775
- Члены партии "Ак жол" встретились с предпринимателями и молодёжью в ВКО 06.03.2023 521
- Президент принял председателя сената Маулена Ашимбаева 06.03.2023 551
- Домашних тиранов будут отправлять на психологическую коррекцию - МВД 06.03.2023 651
- Ещё на месяц продлили арест Дикому Арману 06.03.2023 571
- Как МВД разыскивает сбежавших за границу преступников и возвращает их в Казахстан 06.03.2023 689
- Штраф за посещение порносайтов - в МВД объяснили рассылку 06.03.2023 1030
- Товарную биржу оштрафовали в Казахстане 06.03.2023 503
- TikTok будет удалять фейки о выборах в Казахстане и блокировать их авторов 06.03.2023 624
- Узбекистан обогнал Казахстан в списке сильнейших армий мира 06.03.2023 1108
- Как будут работать ЦОНы и СпецЦОНы на праздники в марте 06.03.2023 577
- Стоматологи, жильё и депозиты: на что тратят пенсионные накопления казахстанцы 06.03.2023 735
- Отважный школьник спас тонущего ребёнка в Туркестанской области 06.03.2023 491
- В нескольких министерствах Казахстана проведут госаудит - Акорда 06.03.2023 718
- "Более 90 тысяч тонн пластика закапывается в землю" - что делают с бытовыми отходами в Казахстане 06.03.2023 653
- Системные проблемы в сфере земельных отношений выявил Антикор 06.03.2023 779
- Сотни человек остались без работы из-за заморозки строительства в Костанае 06.03.2023 4451
- Еркебулан Дауылбаев освобождён от должности вице-министра индустрии и инфраструктурного развития 06.03.2023 567
- Президент Сирии поблагодарил Токаева за гуманитарную помощь от Казахстана 06.03.2023 688
- Летнее кафе и торговые точки снесут на перекрёстке Толе би и Момышулы в Алматы 06.03.2023 596
- За продажу автомасла без документов оштрафовали заправки "Гелиос" в Кокшетау 06.03.2023 768
- Цены на дизтопливо стабилизировались в Шымкенте 06.03.2023 636
- Победителей олимпиады "Алтын түлек" отправят учиться за границу 06.03.2023 574
- Тайник с похищенным у спецназа оружием нашли на берегу Урала 06.03.2023 544
- Ануар Жангозин возглавил "Назарбаев Интеллектуальные школы" 06.03.2023 936
- Какие дороги закрыли в Казахстане из-за непогоды 6 марта 06.03.2023 587
- Товарооборот Казахстана и Китая вырос сразу на треть за год 06.03.2023 582
- Тюрьмы и кабинеты следователей теперь будут под постоянным видеонаблюдением - Генпрокуратура 06.03.2023 1079
- Более 5 тысяч казахстанцев автоматически стали получателями госпособий 06.03.2023 2747
- Принц Гарри признался, что всегда чувствовал себя "не таким" в королевской семье 06.03.2023 640
- Штраф за мат в общественном месте увеличился в четыре раза в Казахстане 06.03.2023 1299
- 40 членов ОПГ задержали в ходе спецоперации в Карагандинской области 06.03.2023 727
- Казахстанец изготавливает сувениры из костей и рогов животных 06.03.2023 734
- В Турции арестованы 247 лиц, причастных к строительству обрушившихся зданий 06.03.2023 730
- Четырёхзвездочный туристический комплекс появится в ВКО 06.03.2023 1349
- Дворы и улицу подтопило в селе Жетысуской области 06.03.2023 582
- Чиновников из акимата Костанайской области обвинили в дискредитации госслужбы 06.03.2023 741
- Историческое соглашение о защите мирового океана подписали страны-члены ООН 06.03.2023 880
- В Турции рухнула многоэтажка, сильно пострадавшая при землетрясении 06.03.2023 967
- В Актобе скончалась вторая девочка из джипа, которым управлял девятиклассник 05.03.2023 1434
- Россиянка Полина Кудерметова выиграла BeeTV 40 Women's в Астане 05.03.2023 674
- Imanbek теперь наблюдает за жителями Нью-Йорка с "перекрестка миров" 05.03.2023 1315
- 12 рыбаков дрейфовали на отколовшейся льдине на "Голубом заливе" 05.03.2023 671
- Проблемы фермеров и образование: как проходит предвыборная гонка в Казахстане 05.03.2023 890
- "Кайрат" неудачно стартовал в новом сезоне КПЛ 05.03.2023 736
- В большинстве регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение 05.03.2023 732
- Коллекцию из ста пожарных машин собрал огнеборец из СКО 05.03.2023 791
Карагандинку пригласили на обучение в Университет Джона Хопкинса
Ученица Назарбаев Интеллектуальной школы г. Караганды Адина Джайлова получила приглашение на обучение в четыре лучших американских университета. Карагандинка выбрала Университет Джона Хопкинса, где планирует изучать биохимию, передаёт BaigeNews.kz.
"Адина учится в 12-м классе. Свои заявки отправила в несколько мировых вузов. Получила приглашение на обучение в Университет Джона Хопкинса (John Hopkins University), а также университеты в Питтсбурге (University of Pittsburgh), штате Мичиган (Michigan State University) и Бостоне (Northeastern University)", ‒ сообщили в NIS Караганды.
Пройти отбор в Johns Hopkins University очень сложно. Каждый год в него пытаются поступить более 30 тысяч человек, но удаётся это всего 6 %. Это первое учебное заведение в США, объединившее преподавание и науку. Среди выпускников Университета Джона Хопкинса 27 лауреатов Нобелевской премии.
"В университете хочу изучать биохимию. У меня есть возможность определиться со специальностью к концу второго курса. Планирую получить PhD, чтобы внести свой вклад в развитие науки в Казахстане", ‒ говорит Адина Джайлова.
По её словам, в учёбу и саморазвитие погружена полностью, но время остаётся и на спорт. Любит футбол.
-
Trend news
- Узбекскую певицу лишили лицензии после её выступления "без штанов" 06.03.2023 2414
- За приставание к девочке в лифте мужчину арестовали на трое суток в Караганде 06.03.2023 775
- Штраф за посещение порносайтов - в МВД объяснили рассылку 06.03.2023 1028
- Imanbek теперь наблюдает за жителями Нью-Йорка с "перекрестка миров" 05.03.2023 1314
- Блондинки его любят: американская журналистка взяла интервью у Шавката Рахмонова 05.03.2023 6503
- Застройщики двух ЖК арестованы в Алматы 05.03.2023 957
- Стали известны подробности дела о нападениях на казахстанских журналистов 04.03.2023 964
- Задержан подозреваемый в организации нападений на казахстанских журналистов 04.03.2023 811
- Пили и забыли похоронить: как себя чувствует четырёхлетний брат погибшего 04.03.2023 3664
- Десятки миллионов тенге потратят чиновники на КВН и воспитание нравственной молодёжи в Алматы 03.03.2023 1159
- Известному алматинскому ресторатору Алмасу Абдыгаппарову могут изменить приговор 03.03.2023 2839
- В Атырау школьник выпрыгнул с 16 этажа 03.03.2023 2136
- "Очень боюсь, что в мажилис придут блогеры и хайперы" – глава Halyk Bank 02.03.2023 4318
- Разница в пять лет: в Сети появилось фото певицы Камшат Жолдыбаевой с женихом 02.03.2023 8637
- “У меня мурашки от него”. Шавкат Рахмонов ответил на восхищение журналистки из США 02.03.2023 1420
- Кольцо за 300 тысяч долларов: певец The Limba официально женился 02.03.2023 1854
- Директор школы в Астане убила своего мужа 02.03.2023 33408
- В Конаеве пенсионер повесился в доме престарелых 02.03.2023 1387
- Король Карл III решил выселить Гарри и Меган из их коттеджа 01.03.2023 1549
- Почему разбился вертолёт в ЗКО: в МЧС озвучили версию 01.03.2023 2207
- Журналист выиграл суд против создателей нашумевшего сериала "5:32" 01.03.2023 1688
- В Лисаковске женщина убила мужа и четыре месяца хранила тело в квартире 28.02.2023 4771
- Жители трёх регионов Казахстана чаще болеют раком из-за экологии — Минздрав 28.02.2023 2461
- Кто устроил нападение на казахстанских журналистов? Полиция задержала координатора 28.02.2023 2179
- Сироты из детской деревни в Атырау заявили о побоях и издевательствах 27.02.2023 5725
- Шахматной королеве Бибисаре Асаубаевой исполнилось 19 лет 26.02.2023 2775
- Колыбельную Брамса напел своим подписчикам Димаш Кудайберген 26.02.2023 1915
- Таксист в непогоду высадил женщин с детьми на перевале в Алматинской области 26.02.2023 2015
- Сабина Алтынбекова прокомментировала скандал с Сериком Сапиевым 26.02.2023 12258
- Не признал чемпиона: чем завершилась потасовка Серика Сапиева с молодым борцом 26.02.2023 2070
- Мужчину застрелили в сауне Петропавловска 26.02.2023 11356
- За сожжённое на Масленицу чучело в Атырау наказали директора школы 26.02.2023 14923
- Теперь я бью не только людей: "Убийца демонов" Мария Агапова стала мастером тату 25.02.2023 2277
- Жительницу Актобе нашли мёртвой в чужой машине 25.02.2023 3539
- Недописанный альбом погибшего Darkhan Juzz может выйти в свет 25.02.2023 1513
- Дисквалифицированной "Королеве красоты" Диане Ташимбетовой нашли замену 25.02.2023 7434
- "Волк с TikTok" - бывший КНБшник снимает шуточные ролики о правоохранительных органах 24.02.2023 16586
- Мой бывший парень подходил по всем 108 пунктам, кроме одного - Садвакасова о расставании 24.02.2023 25160
- Мясника зарезали во время спора в Туркестане 23.02.2023 3674
- Нападения на журналистов прокомментировали в МВД 23.02.2023 2454
- Международный скандал разгорается вокруг газона на "Астана Арене" 22.02.2023 3866
- Чиновникам нельзя выкладывать фото на фоне дорогих авто и роскошных зданий - АДГС 22.02.2023 2221
- Трёх россиянок в Казахстане наказали за двойное гражданство 22.02.2023 2504
- "Жил на две семьи": астанчанка жестоко убила любовницу мужа 22.02.2023 42522
- Олжас Ордабаев объяснил, как он стал вице-министром труда и социальной защиты 22.02.2023 2140
- Учитель биологии убила морскую свинку и разделала её вместе с учениками в Алматы 21.02.2023 3767
- Брал взятки через каспи голд мамы, жены и тёщи транспортный контролёр в Атырауской области 21.02.2023 5732
- Роуд-шоу за 22 миллиона: поедет ли аким Шымкента за границу за счёт бюджета 21.02.2023 11239
- Суд над братом Карима Масимова пройдет с участием присяжных 21.02.2023 3319
- Где сейчас Ермегияев, Тулешов, Ертаев и экс-аким Кентау 20.02.2023 27414
- Мужчина ограбил оружейный магазин и открыл стрельбу в Шымкенте 20.02.2023 3870
- "Я был неправ": Михаил Козачков сделал заявление после освобождения 20.02.2023 4202
- Певица Роза Рымбаева стала бабушкой 20.02.2023 2563
- "Взорвали две машины" - известный журналист заявил об инциденте в Алматы 20.02.2023 5259
- Родственники Назарбаева перечислили полмиллиона долларов в помощь Турции 19.02.2023 38936
- Ролик блогера-одномандатника в соцсетях за ночь набрал более 800 тысяч просмотров 19.02.2023 3567
- Журналиста Михаила Козачкова перевели под домашний арест 18.02.2023 2306
- Всемирно известный футболист найден мёртвым под завалами в Турции 18.02.2023 3496
- Димаш Кудайберген познакомился с вокал-коучем Дженнифер Лопес и Селены Гомес 17.02.2023 3564
- Дело об убийстве известного юриста в Алматы передано в суд 17.02.2023 19893
- Кандидата в депутаты маслихата оштрафовали за мат в соцсети 17.02.2023 4037
- "Оставьте при себе" - министр торговли отреагировал на вопрос о костюме 16.02.2023 8588
- "Что произошло, то произошло" - Даулет Турлыханов об инциденте с участием его сына 15.02.2023 38139
- Родители пытались продать своего новорожденного сына за два миллиона тенге в Алматы 14.02.2023 3446
- Жителям Байконура предложили деньги за участие в войне в Украине 14.02.2023 3667
- Перуашев опроверг, что плакал по Назарбаеву 13.02.2023 14572
- "Отсидеться не получится" – Лукашенко высказался Тасмагамбетову про военный конфликт Украины и РФ 13.02.2023 8701
- В Турции под завалами обнаружили тело казахстанки Жанар Жаксыбековой 13.02.2023 4822
- Подросток в маске и с топором напал на школьников в СКО 13.02.2023 3242
- Крушение самолёта Bek Air в Алматы: Антикор возбудил уголовное дело на сотрудников КГА 13.02.2023 121380
- В Темиртау пьяный водитель 200 метров тащил за своей машиной полицейского 12.02.2023 4522
- В покушении на двойное убийство подозревают 17-летнего жителя Жетысу 12.02.2023 3887
- Спортивный блогер назвал Головкина вампиром 12.02.2023 5368
- Нурлан Сабуров потренировался с боксёром Али Ахмедовым 11.02.2023 3149
- В Алматинской области неизвестные залезли в дом и попытались убить женщину 11.02.2023 8327
- Почти 120 миллионов отдала знахарке жительница Павлодара 10.02.2023 10090
- Смотрел порно за рулём: как наказали водителя автобуса в Астане 10.02.2023 7451
- В Усть-Каменогорске "заминировали" несколько школ 10.02.2023 4129
- Останется ли "рука" Назарбаева в монументе "Байтерек" 09.02.2023 14415
- Таксист в Астане с помощью Антикора добился разрешения ездить по автобусной полосе 08.02.2023 59504
-
- Токаеву показали карты XVI века с изображением Казахского ханства 06.03.2023 752
- В нескольких министерствах Казахстана проведут госаудит - Акорда 06.03.2023 717
- Президент Сирии поблагодарил Токаева за гуманитарную помощь от Казахстана 06.03.2023 687
- Токаев в неформальной обстановке встретился с президентом Узбекистана 03.03.2023 1360
- Токаев прибыл в Шымкент для встречи с президентом Узбекистана 03.03.2023 1250
- Финансирование науки в Казахстане увеличат в 3,5 раза - Акорда 02.03.2023 1293
- Экс-министр Даурен Абаев получил новую должность 02.03.2023 1250
- Ситуация в Украине: МИД Казахстана сделал заявление по позиции КНР 25.02.2023 2134
- Зафиксирован исторический максимум потребления газа в Казахстане - QazaqGaz 24.02.2023 2142
- Токаев принял члена Национального курултая Талгата Калиева 22.02.2023 2075
- Проблемы продбезопасности и сельского хозяйства обсудили в Акорде 21.02.2023 2767
- ЕБРР готов поддержать новые "зелёные" инициативы Казахстана 17.02.2023 2557
- Токаев подписал закон о перечислении таможенных пошлин в доход бюджетов членов ЕАЭС 17.02.2023 2110
- Стипендию "Болашак" присудили 25 казахстанцам 17.02.2023 2210
- Токаев поговорил по телефону с Зеленским 16.02.2023 2744
- Развитие проекта Каспийского трубопроводного консорциума обсудил Смаилов с гендиректором КТК 16.02.2023 2183
- Назначен вице-министр сельского хозяйства РК 15.02.2023 2656
- Закон "О первом президенте - Елбасы" утратил силу 15.02.2023 2849
- Токаев встретился с именитыми спортсменами Акмолинской области 14.02.2023 2995
- Президент посетил завод по производству пестицидов в Акмолинской области 14.02.2023 3270
- Токаев расспросил жителей Степногорска о волнующих их проблемах 14.02.2023 2463
- Токаев посетил ТЭЦ в Степногорске и узнал об изношенности оборудования от энергетиков 14.02.2023 2669
- Президент оценил качество овощей из теплицы в Акмолинской области 14.02.2023 2724
- Первый в Казахстане центр для реабилитации после инсульта показали Токаеву 14.02.2023 3090
- Токаев дал поручения главе Минэкологии 13.02.2023 2971
- Токаев принял акимов четырёх областей Казахстана 10.02.2023 3591
- Политика вовлечения молодёжи в процесс принятия решений приносит результаты - Карин 10.02.2023 3255
- Токаев выразил соболезнования близким Сергея Терещенко 10.02.2023 3145
- Правительство РК распорядилось отправить в Сирию 4 самолёта гуманитарной помощи 10.02.2023 2817
- Токаев подписал закон о применении Кыргызстаном Договора о ЕАЭС 09.02.2023 2972
- Миллион долларов из чрезвычайного резерва правительства РК перечислят Турции 08.02.2023 3292
- Токаев дал поручения уполномоченному по защите прав предпринимателей в РК 08.02.2023 3597
- Жумангарин рассказал о мерах по стабилизации цен на продукты 07.02.2023 3886
- Токаев поговорил по телефону с Эрдоганом 06.02.2023 3848
- Увеличить темпы газификации, выпуск нефтегазохимической продукции и добычу угля планируют в Казахстане 06.02.2023 3664
- Президент подписал Налоговый кодекс 06.02.2023 3961
- Как Агентство по делам госслужбы трансформируют в HR-институт, доложили Токаеву 06.02.2023 4310
- Чем удивили ремесленники Жамбылской области Касым-Жомарта Токаева 03.02.2023 3698
- Президенту показали новую сельскую поликлинику в Жамбылской области 03.02.2023 3930
- Токаев сделал подарок жителю села Костобе 03.02.2023 3560
- Необходимо увеличить объёмы взаимной торговли с Узбекистаном до 10 млрд долларов - Смаилов 03.02.2023 3318
- Мы выделим триллион тенге на развитие кооперации - Токаев фермерам Жамбылской области 03.02.2023 3609
- Президенту показали, как выращивают птенцов на птицефабрике в Жамбылской области 03.02.2023 3625
- Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе началось в Алматы 02.02.2023 3822
- Вооруженные разборки между криминальными группировками предотвратили в Шымкенте 02.02.2023 4103
- Токаев принял главу авиакомпании SCAT 01.02.2023 4165
- Токаев направил телеграммы соболезнования руководству Пакистана 31.01.2023 3441
- Астана станет инновационным городом будущего - Токаев 31.01.2023 5213
- Токаев: Настало время переориентировать работу СЭЗ 31.01.2023 3840
- Токаев: В столице один из самых высоких уровней молодёжной безработицы 31.01.2023 4217
- В очереди в столичные детсады стоят 45 тысяч детей - президент Казахстана 31.01.2023 3823
- Президент раскритиковал качество дорог в Астане 31.01.2023 4064
- Президент поручил превратить Астану в город-сад 31.01.2023 4164
- Токаев: Газификация Астаны идёт со скрипом 31.01.2023 3929
- Токаев о застройке Астаны: На пустующем клочке земли сразу же появляется жилой комплекс 31.01.2023 3722
- Президент высказался об "особых" условиях выдачи земель для известных стройкомпаний 31.01.2023 3478
- Ужесточить требования к застройщикам поручил президент Казахстана 31.01.2023 4016
- Город может остаться без воды - президент о дефиците водных резервов в столице 31.01.2023 4005
- Токаев: Столица страдает от дефицита теплоэнергии 31.01.2023 3887
- Население Астаны может достигнуть двух миллионов человек уже к 2030 году - Токаев 31.01.2023 3905
- Токаев проведёт совещание по вопросам развития Астаны 31.01.2023 4569
- Ильяс Оспанов стал вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК 30.01.2023 3973
- Назначен вице-министр информации и общественного развития РК 30.01.2023 4058
- Премьер раскритиковал областные акиматы, отстающие в привлечении инвестиций 30.01.2023 3709
- Касым-Жомарт Токаев принял главу КТЖ в Акорде 27.01.2023 4791
- Токаев подписал указ о создании Национального совета по науке и технологиям 26.01.2023 4278
- Токаев провёл заседание Совета безопасности РК 25.01.2023 5852
- Как прошёл новый раунд диалога по правам человека между Казахстаном и США 25.01.2023 4340
- Токаеву представили Национальный доклад о состоянии предпринимательской активности в Казахстане 24.01.2023 4620
- Казахстан ратифицировал соглашение со Швейцарией об изделиях из драгметаллов 23.01.2023 5359
- Назначен глава судебной администрации РК 23.01.2023 4824
- Вице-министра сельского хозяйства РК освободили от должности 20.01.2023 5014
- Токаев провёл телефонные переговоры с Путиным 20.01.2023 4867
- Три теракта предотвратили за год в Казахстане 19.01.2023 5329
- Как будет развиваться "Казпочта", рассказали президенту РК 19.01.2023 5444
- Правительство готово оказать вам любую поддержку - Токаев инвесторам из ОАЭ 17.01.2023 5055
- Инвестор из ОАЭ построит мощную ветровую электростанцию в Туркестанской области 17.01.2023 5294
- Президент ОАЭ принял приглашение Токаева посетить Казахстан 17.01.2023 4943
- Токаев оставил запись в книге почётных гостей ОАЭ 17.01.2023 4870
- Прибытие Токаева в ОАЭ отметили артиллерийским залпом 17.01.2023 5339