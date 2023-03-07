Карагандинку пригласили на обучение в Университет Джона Хопкинса

Фото: НИШ Караганды

Ученица Назарбаев Интеллектуальной школы г. Караганды Адина Джайлова получила приглашение на обучение в четыре лучших американских университета. Карагандинка выбрала Университет Джона Хопкинса, где планирует изучать биохимию, передаёт BaigeNews.kz.

"Адина учится в 12-м классе. Свои заявки отправила в несколько мировых вузов. Получила приглашение на обучение в Университет Джона Хопкинса (John Hopkins University), а также университеты в Питтсбурге (University of Pittsburgh), штате Мичиган (Michigan State University) и Бостоне (Northeastern University)", ‒ сообщили в NIS Караганды.

Пройти отбор в Johns Hopkins University очень сложно. Каждый год в него пытаются поступить более 30 тысяч человек, но удаётся это всего 6 %. Это первое учебное заведение в США, объединившее преподавание и науку. Среди выпускников Университета Джона Хопкинса 27 лауреатов Нобелевской премии.

"В университете хочу изучать биохимию. У меня есть возможность определиться со специальностью к концу второго курса. Планирую получить PhD, чтобы внести свой вклад в развитие науки в Казахстане", ‒ говорит Адина Джайлова.

По её словам, в учёбу и саморазвитие погружена полностью, но время остаётся и на спорт. Любит футбол.