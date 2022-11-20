Кандидат в президенты Нурлан Ауесбаев проголосовал на выборах

Фото: baq.kz

Кандидат в президенты от Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев проголосовал на выборах, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

В 7:40 утра он пришёл на избирательный участок N198 в Астане.

"Я в хорошем настроении. (...) Если всё пойдёт хорошо, впереди большие и хорошие перемены. Я пришёл на свой избирательный участок, чтобы выполнить свой гражданский долг и проголосовать", - рассказал Нурлан Ауесбаев журналистам.

В Казахстане сегодня проходят внеочередные президентские выборы. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала шесть кандидатов в президенты Казахстана:

Касым-Жомарт Токаев - от партий "Аманат", "Ак жол" и Народной партии Казахстана;

Жигули Дайрабаев - от Народно-демократической патриотической партии "Ауыл";

Каракат Абден - от Республиканского общественного объединения "Национальный альянс профессиональных социальных работников";

Cалтанат Турсынбекова - Республиканского общественного объединения "Қазақ аналары – дәстүрге жол" ("Казахские матери – дорога к традициям");

Мейрам Кажыкен – от республиканского объединения профсоюзов "Аманат";

Нурлан Ауесбаев – от оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП).