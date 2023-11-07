Какие законопроекты введут в 2024 году рассказали в правительстве
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Проект плана законопроектных работ Правительства на 2024 год представил министр юстиции Азамат Ескараев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.
Министр юстиции Азамат Ескараев доложил, что в следующем году планируется разработка законопроектов, направленных на развитие цифровых технологий, социальной сферы, института интеллектуальной собственности, инновационной деятельности, космической отрасли.
Он отметил, что Цифровой кодекс и законопроект о фондах целевого капитала будут направлены на регламентирование ранее не урегулированных общественных отношений. Цифровой кодекс предполагает создание современной правовой базы, отвечающей лучшей мировой практике и учитывающей потребности рынка и интересы граждан в данной сфере, а проект закона о фондах целевого капитала направлен на развитие образования и науки в соответствии с требованиями времени и обеспечение устойчивого финансирования университетов.
По словам министра, ряд законопроектов вытекает из Концепции правовой политики до 2030 года. Это в том числе касается совершенствования законодательства по вопросам недропользования, разработки законопроекта по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма вытекает из Концепции развития финансового мониторинга на 2022-2026 годы.
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