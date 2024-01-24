Какие страны принимают участие во встрече в рамках Астанинского процесса

Астана продолжает встречать делегации участников очередного 21-го раунда межсирийских переговоров в рамках Астанинского процесса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИД РК.

По информации ведомства, в столицу Казахстана прибыла делегация правительства Сирии, вооруженная сирийская оппозиция. Главой сирийской правительственной делегации является заместитель министра иностранных дел Сирии Бассам Саббаг, а вооруженной оппозиции – Ахмед Тома.

"В настоящее время уже начались двусторонние и трехсторонние переговоры в рамках Астанинского процесса по Сирии с участием делегаций всех стран-гарантов – России, Турции и Ирана. Российскую делегацию возглавляет Специальный представитель Президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев. Турция представлена заместителем главы МИД ТР Ахметом Йылдызом. Иранская делегация принимает участие во главе со Старшим помощником министра иностранных дел ИРИ по специальным политическим вопросам Али Асгар Хаджи. Делегацию ООН возглавил Заместитель Спецпредставителя Генерального Секретаря ООН по Сирии Наджат Рочди", - говорится в сообщении.

Также во встрече участвуют наблюдатели из Иордании, Ливана, Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев и Международного Комитета Красного Креста. Прибытие делегации Ирака ожидается сегодня вечером.

Как сообщалось ранее, 24-25 января 2024 года пройдут двусторонние и трехсторонние консультации. По итогам переговоров планируется пленарное заседание и выход к прессе участников от стран-гарантов, а также представителей правительства Сирии и оппозиции.

В повестку дня встречи включено рассмотрение следующих вопросов:

- развитие региональной обстановки вокруг Сирии;

- усилия по комплексному урегулированию в САР;

- ситуация "на земле" в Сирии;

- вопросы борьбы с терроризмом;

- меры доверия, в том числе освобождение заложников и поиск пропавших без вести;

- гуманитарная ситуация в Сирии и мобилизация усилий международного сообщества с целью содействия постконфликтному восстановлению САР и создания условий для возвращения на родину сирийских беженцев.