Какие дороги будут перекрыты в Астане в выходные
Сегодня, 18:47
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Сегодня, 18:47Сегодня, 18:47
158Фото: BaigeNews.kz/ Арман Мухатов
Несколько участков дорог перекроют для ремонта в Астане в ближайшие выходные, передаёт BaigeNews.kz.
По информации Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, с 5 по 8 августа дорожное полотно будут ремонтировать по улице Хусейн бен Талал на участке от ЖК "MoD. Standard" до улицы 39.
В связи с этим временно изменятся схемы движения маршрутов №№ 40 и 70.
Кроме того, 5 и 6 августа текущий ремонт проведут на улице Конаева, перекрыт будет участок от проспекта Мангилик Ел до проспекта Кабанбай батыра.
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