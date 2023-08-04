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Какие дороги будут перекрыты в Астане в выходные

Сегодня, 18:47
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BaigeNews.kz/ Арман Мухатов Сегодня, 18:47
Сегодня, 18:47
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Фото: BaigeNews.kz/ Арман Мухатов

Несколько участков дорог перекроют для ремонта в Астане в ближайшие выходные, передаёт BaigeNews.kz.

По информации Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, с 5 по 8 августа дорожное полотно будут ремонтировать по улице Хусейн бен Талал на участке от ЖК "MoD. Standard" до улицы 39.

В связи с этим временно изменятся схемы движения маршрутов №№ 40 и 70. 

Кроме того, 5 и 6 августа текущий ремонт проведут на улице Конаева, перекрыт будет участок от проспекта Мангилик Ел до проспекта Кабанбай батыра.

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