Какие дороги будут перекрыты в Астане в выходные

Несколько участков дорог перекроют для ремонта в Астане в ближайшие выходные, передаёт BaigeNews.kz.

По информации Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, с 5 по 8 августа дорожное полотно будут ремонтировать по улице Хусейн бен Талал на участке от ЖК "MoD. Standard" до улицы 39.

В связи с этим временно изменятся схемы движения маршрутов №№ 40 и 70.

Кроме того, 5 и 6 августа текущий ремонт проведут на улице Конаева, перекрыт будет участок от проспекта Мангилик Ел до проспекта Кабанбай батыра.