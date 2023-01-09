Как в Казахстане ужесточат наказание за вандализм, рассказали в МВД

Фото: kolomna-news.ru

Как будет работать новый закон по ужесточению наказания за вандализм и порчу общественного и частного имущества, рассказали на еженедельном брифинге в министерстве внутренних дел, передаёт BaigeNews.kz.

Отмечается, что ранее за умышленную порчу чужого имущества уголовная ответственность согласно статье 202 УК РК наступала только в случае причинения значительного ущерба, когда сумма ущерба превышала 200 МРП или 690 тысяч тенге. Более того, при его недостаточности гражданам самим приходилось заниматься вопросами сбора доказательств, установлением анкетных данных нарушителей, их местонахождения.

Поэтому значительное количество граждан не обращались в суды, в результате чего правонарушители уходили от ответственности. 3 января президент подпсиал поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, а также Кодекс об административных правонарушениях по вопросам усиления ответственности за экологические правонарушения и проявления вандализма: