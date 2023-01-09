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  • Как в Казахстане ужесточат наказание за вандализм, рассказали в МВД
kolomna-news.ru 9 Января, 12:18
740
9 Января, 12:18
740
Фото: kolomna-news.ru

Как в Казахстане ужесточат наказание за вандализм, рассказали в МВД

Как будет работать новый закон по ужесточению наказания за вандализм и порчу общественного и частного имущества, рассказали на еженедельном брифинге в министерстве внутренних дел, передаёт BaigeNews.kz.

Отмечается, что ранее за умышленную порчу чужого имущества уголовная ответственность согласно статье 202 УК РК наступала только в случае причинения значительного ущерба, когда сумма ущерба превышала 200 МРП или 690 тысяч тенге. Более того, при его недостаточности гражданам самим приходилось заниматься вопросами сбора доказательств, установлением анкетных данных нарушителей, их местонахождения.

Поэтому значительное количество граждан не обращались в суды, в результате чего правонарушители уходили от ответственности. 3 января президент подпсиал поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, а также Кодекс об административных правонарушениях по вопросам усиления ответственности за экологические правонарушения и проявления вандализма: 

  1. Уточнена и конкретизирована диспозиция уголовной статьи вандализм (статья 294 Уголовного кодекса). Её нормы приведены в соответствие с Законом РК "Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия". Теперь нижний порог санкций за эти правонарушения составляет 172 тысячи тенге, или 50 МРП.
  2. Введена административная ответственность за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества (статья 147-1 КоАП), где ущерб не превышает 200 МРП (690 тысяч тенге).
  3. В диспозицию административной статьи мелкого хулиганства (статья 434 КоАП) включены такие составы, как "умышленная порча имущества на транспорте или в иных общественных местах", а также увеличены санкции за его правонарушения.
  4. С учётом новой редакции статьи 294 Уголовного кодекса (вандализм) приведена в соответствие статья 448 Кодекса "Об административных правонарушениях", это вандализм несовершеннолетних.
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#вандализм #МВД #полиция #закон
BaigeNews.kz
9 Января, 12:18
740
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