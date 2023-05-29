Как в Казахстане борются с подростковой преступностью

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Казахстан столкнулся с ростом подростковой преступности, вызывающим обеспокоенность у рядовых граждан и властей. О том, какие меры принимают для предотвращения нарастания этого явления, ответили в Министерстве внутренних дел РК на официальный запрос BaigeNews.kz.

Обучение правилам поведения с незнакомыми

Реагируя на тревожную тенденцию роста детской преступности, министерство проводит оперативно-профилактические мероприятия "Подросток", "Занятость", "Выпускные вечера", "Дети в ночном городе" и акции "Подросток-Закон-Безопасность", "Я и мой полицейский".

В ходе мероприятий основное внимание уделяется выявлению несовершеннолетних с противоправным поведением, а также лиц, вовлекающих их в совершение правонарушений. Акции проходят на республиканском уровне с участием представителей заинтересованных государственных органов, партии "Аманат", НПО и общественности.

Каждое мероприятие ориентировано на достижение определённых целей среди несовершеннолетних, целенаправленное воздействия на правосознание и поведение.

"Акция "Подросток - Закон - Безопасность" преследует цель по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, повышению их правовой грамотности, борьбе с безнадзорностью несовершеннолетних, а также обучению детей основным правилам поведения с незнакомыми лицами, в общественных местах и на улицах", - сообщили в ведомстве.

По данным МВД, в 2022 году проведено более 14 тысяч подобных мероприятий. Более 24 тысяч раз представители министерства выступали по вопросам защиты прав детей в СМИ. Сегодня мерами профилактики охвачено четыре тысячи несовершеннолетних.

Закон о защите прав детей

МВД совместно с другими госорганами и общественностью проводит работу по совершенствованию законодательства в сфере защиты прав несовершеннолетних.

"Своевременное сообщение в правоохранительные органы со стороны работников государственных органов о фактах обнаружения следов физического насилия, а также реагирование на изменения психологического состояния ребёнка способствует профилактике и выявлению несовершеннолетних, подвергшихся насилию, в том числе и в семье", - отметили в ведомстве.

Министерство разработало и направило в территориальные подразделения полиции методические рекомендации с алгоритмом действий по проверке неблагополучных семей, цель которых заключается в выявлении латентных преступлений и пресечении насилия в семье. Также приняты поправки, направленные на дальнейшее ужесточение наказания за преступления в сфере половой неприкосновенности несовершеннолетних и защите их прав.

Увеличилось количество участковых инспекторов

Кроме того, в 2021 году для профилактики бытового насилия введена специализация следователей-женщин по расследованию преступлений сексуального характера в отношении женщин и детей.

"В департаментах полиции созданы постоянно действующие следственно-оперативные группы, в состав которых включено 280 следователей-женщин, а также сотрудники подразделений по защите женщин от насилия, ювенальной полиции, оперативно-криминалистических и криминальной полиции городских и районных подразделений. Дополнительно созданы группы по расследованию насильственных преступлений в отношении женщин и детей, куда вошли 104 следователя-женщины", - проинформировали в министерстве.

Как отметили в МВД, внедрение данной практики положительно отразилось на эффективности расследования преступлений указанной категории.

"В качестве дальнейших мер по реализации поручения главы государства, направленных на исключение психотравмирующего эффекта в отношении потерпевших, с 10 апреля 2022 года по опыту Южной Кореи реализуется пилотный проект по оказанию комплексной помощи жертвам сексуального насилия на базе действующих в республике специализированных центров", - сообщается в ответе.

Также отмечается, что реализация указанных мер способствует недопущению повторного психологического травмирования лиц, пострадавших от преступных посягательств, а также своевременному и тщательному выяснению обстоятельств и раскрытию преступлений.