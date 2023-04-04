- Низкими ценами на газ пользуются потребители с высокими доходами - Минэнерго 11:15 16
- Казахстан планирует расширить список безвизовых стран до ста государств 10:57 145
- Тысяча детей с ментальными нарушениями получат путёвки в санатории 10:45 206
- Прокат казахстанских фильмов в кинотеатрах страны увеличат до 35% 10:42 132
- Новые ТЭЦ построят в Кокшетау и Семее 10:26 245
- 73 казахстанца заразились коронавирусом за сутки 10:13 224
- Дифференцированные тарифы на газ введут в Казахстане 10:01 273
- Как планируют снижать отток сельского населения в Казахстане 09:59 179
- Процедуру госзакупок планируют упростить в Казахстане 09:57 383
- Военные учения "Бекет" пройдут в Жетысуской области 09:48 292
- Троих детей выбросила из окна многоэтажки женщина в Узбекистане 09:36 577
- Юлия Путинцева обыграла экс-третью ракетку мира 09:20 339
- Цену на автогаз повысят в Казахстане 09:05 506
- Должностные лица осуждены за взятки в Кокшетау 08:52 365
- Пропавшего экибастузца нашли мёртвым 08:36 626
- Малайзия приняла закон об отмене обязательной смертной казни 08:14 317
- Задержку поездов вызвали вышедшие на рельсы домашние животные 07:57 363
- Спасённый из-под завалов в Турции младенец воссоединился с матерью через 54 дня 07:33 567
- Киберспортсмены устроили драку в торговом центре 06:20 370
- В WhatsApp появится функция блокировки чата при помощи отпечатка пальца 05:05 421
- Массовое отравление школьников произошло в Кызылординской области 04:29 634
- Алматы два года будет культурной и туристской столицей ШОС 03:08 387
- В Академии госуправления объявили набор на 2023 год 02:19 567
- В Гааге cудят бывшего президента Косова 01:41 590
- За гибель работников "Батыс су арнасы" осуждён начальник участка 00:56 452
- Предельные розничные цены на ГСМ повысят в Казахстане с 12 апреля 00:17 476
- 15 квартир незаконно выдали в Экибастузе 03.04.2023 433
- Казахстанцы квалифицировались на чемпионат мира по настольному теннису 03.04.2023 465
- В пять раз выросло число заболевших гепатитом в Карагандинской области 03.04.2023 598
- Центр для детей с расстройством аутистического спектра открыли в Шымкенте 03.04.2023 626
- Пьяный водитель управлял автобусом в Актобе 03.04.2023 450
- Акиматы районов Алматы станут более самостоятельными 03.04.2023 432
- Когда паспорта для детей станут дешевле в Казахстане 03.04.2023 535
- Мопедист сбил полицейского и пытался скрыться в Алматы 03.04.2023 586
- Повышение цен на бензин и дизтопливо: эксперт прокомментировал изменения 03.04.2023 544
- Как научить ребёнка разговаривать на казахском, рассказали эксперты 03.04.2023 722
- Футбольные ворота упали на мальчика в Караганде 03.04.2023 480
- Более 100 килограммов рогов сайги изъяли у жителя Кызылординской области 03.04.2023 472
- Сейсмологи ответили, какова вероятность 7-балльного землетрясения в Алматы 03.04.2023 697
- Ордер на арест Путина: почему Казахстан не ратифицировал Римский статут 03.04.2023 1193
- Кудебаев через официально действующие пункты пропуска границу не пересекал - КНБ РК 03.04.2023 575
- Токаев подписал закон о создании филиалов российских вузов в Казахстане 03.04.2023 535
- Подписано соглашение о купле-продаже части доли РФ в уставном капитале ЕАБР 03.04.2023 647
- Назначен директор Службы внешней разведки РК 03.04.2023 583
- Казахстан стремится всеми силами помочь прекратить кровопролитие - МИД о ситуации в Украине 03.04.2023 528
- Алтай Кульгинов и Ерулан Жамаубаев получили должности в новом правительстве 03.04.2023 648
- Почему красят дизтопливо для фермеров, объяснили в Минэнерго 03.04.2023 502
- Бизнес на солярке: кыргызстанцы не скрывают, что торгуют у дороги топливом из Казахстана 03.04.2023 552
- Растущий спрос на топливо: почему возникает дефицит ГСМ в Казахстане? 03.04.2023 480
- В Костанае построят новый завод по производству автомобилей Kia 03.04.2023 625
- Серик Жумангарин сохранил кресло в правительстве РК 03.04.2023 530
- Низкие цены, или как Казахстан "кормит" экономики других стран дешевым топливом 03.04.2023 495
- Вращающееся ограждение установили на трассе "Екатеринбург-Алматы" 03.04.2023 527
- Секс-притоны приносили доход организаторам до миллиона тенге в Астане 03.04.2023 954
- "АрселорМиттал Темиртау" оштрафовали на 2,7 млн тенге 03.04.2023 504
- Назначен первый вице-премьер РК 03.04.2023 416
- Регистрировать браки будут в ЦОНах с 1 июля в Казахстане 03.04.2023 627
- Запрет на рыбную ловлю временно вводится в Казахстане 03.04.2023 642
- Девушку продали в сексуальное рабство в Петропавловске 03.04.2023 738
- Койшыбаев сохранил пост вице-премьера – главы аппарата кабмина 03.04.2023 480
- Аэропорт Атырау оштрафовали на 1,7 миллиона тенге за плохое качество услуг пассажирам 03.04.2023 449
- Жительница Жетысуской области заставляла школьниц заниматься проституцией 03.04.2023 613
- Гражданка Узбекистана продала своих детей в Казахстане 03.04.2023 673
- Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" возглавил Нурлан Жакупов 03.04.2023 537
- Крупный канал поставки "синтетики" ликвидировали в столице 03.04.2023 552
- Сборная Казахстана сотворила историю на международном турнире 03.04.2023 871
- Мужа Байзаковой "застукали" с бывшей: в сети появилось видео 03.04.2023 11456
- Шымкентцы заставляли инвалида-колясочника попрошайничать в Актобе 03.04.2023 485
- Назван регион Казахстана с самой высокой инфляцией 03.04.2023 526
- Президент освободил от должности главу Антикора 03.04.2023 1136
- 37 фактов торговли людьми: для каких целей держали "рабов" в Казахстане 03.04.2023 1078
- Полиция фиктивно раскрыла убийство, сделав подозреваемым умершего мужчину 03.04.2023 685
- Где в Алматы появятся новые пункты полиции 03.04.2023 549
- Токаев назначил главу МИД и министра обороны 03.04.2023 854
- Марат Ахметжанов переназначен главой МВД 03.04.2023 505
- Утверждены ставки по депозитам на май 03.04.2023 506
- Экс-глава ДП Алматинской области сбежал из Казахстана 03.04.2023 856
- Экспедитора ограбили в ЗКО на 1,8 млн тенге 03.04.2023 570
- Экс-глава поста "СЭЗ "Сары-Арка" осуждён за контрабанду криптовалютного оборудования 03.04.2023 501
- Казахстанских работодателей обяжут трудоустраивать людей с инвалидностью 03.04.2023 741
Как планируют снижать отток сельского населения в Казахстане
Исполняющий обязанности министра индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев на заседании правительства рассказал, как будут снижать отток сельского населения в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.
"В целях снижения оттока населения из сельских и приграничных территорий планируется в первую очередь создать постоянные рабочие места путем запуска новых производств. Льготное финансирование проектов будет осуществляться из средств, предусмотренных в Фонде промышлености", - сообщил Марат Карабаев.
Он отметил, что в целях решения жилищных вопросов на селе будет запущен механизм субсидирования затрат работодателей, построивших арендные дома для своих работников. Через данный механизм планируется строительство 2855 жилищ для сельских работников, это 14,3 миллиардов тенге.
"Кроме этого, в целях стимулирования индивидуального жилищного строительства в сельской местности ежегодно будут обеспечиваться 22 тысяч земельных участков инженерными коммуникациями", - добавил он.
-
Trend news
- Гражданка Узбекистана продала своих детей в Казахстане 03.04.2023 673
- Мужа Байзаковой "застукали" с бывшей: в сети появилось видео 03.04.2023 11452
- 37 фактов торговли людьми: для каких целей держали "рабов" в Казахстане 03.04.2023 1078
- Полиция фиктивно раскрыла убийство, сделав подозреваемым умершего мужчину 03.04.2023 685
- Экс-глава ДП Алматинской области сбежал из Казахстана 03.04.2023 856
- Экспедитора ограбили в ЗКО на 1,8 млн тенге 03.04.2023 570
- Осужденный на 12 лет экс-министр обороны Мурат Бектанов подал на апелляцию 02.04.2023 1275
- "Народный совет трудящихся" из Петропавловска извинился перед казахстанцами 02.04.2023 10028
- Экс-аким Шымкента пословицей опроверг роман с бывшей любовницей Болата Назарбаева 02.04.2023 17444
- Губернатор Астраханской области приехал в Казахстан на мотоцикле 02.04.2023 1479
- Сломавшему нос журналистке жителю Атырау вынесли приговор 01.04.2023 962
- Не выходя из колонии: заключённый обманул казахстанцев на 25 миллионов тенге 01.04.2023 14325
- Какое имущество конфисковали у Кайрата Боранбаева 31.03.2023 1774
- Бизнесмены давали взятки аудиторам за пересмотр итогов конкурсов госзакупок в Астане 31.03.2023 1166
- "Я готов возвратить доход" - Боранбаев произнёс последнее слово в суде 31.03.2023 12303
- Безработные устроили голодовку в Мангистауской области 30.03.2023 1019
- Восьмилетнего мальчика изнасиловали подростки в Алматинской области 30.03.2023 1528
- Побег из Инчхона: казахстанцу грозит до 15 лет тюрьмы 30.03.2023 1222
- "Муж радует" - Ерке Есмахан похвасталась роскошными подарками 30.03.2023 1472
- "Ерболат Досаев - интересный кандидат" - глава партии Respublica о должности премьера 30.03.2023 1275
- "Это правительство не справится с задачей" - депутаты о назначении Смаилова 30.03.2023 1957
- В Астане людям с инвалидностью незаконно начисляли налоги — Генпрокуратура 30.03.2023 1201
- Экс-аким Кентау Рашид Аюпов сидит в СИЗО 30.03.2023 2981
- Ночная резня в Актобе: полицию вызвала раненая девочка 30.03.2023 6650
- Осуждённый нарисовал портрет рэпера Raim и Ерке Есмахан 30.03.2023 1143
- Imanbek пожертвовал на благотворительность свой "золотой диск" 30.03.2023 19111
- Экскаватор задавил женщину в Караганде 29.03.2023 1070
- Когда станет известно имя кандидата в премьер-министры, ответили в мажилисе 29.03.2023 1238
- На пытках попались 12 сотрудников КНБ и шесть служащих МВД 29.03.2023 1241
- Страшная находка: трупы матери и сына с признаками насильственной смерти обнаружили в Актобе 29.03.2023 3574
- Депутат Заитов ответил на критику в соцсетях 29.03.2023 21392
- Айжан Байзакову выселили из отеля в Японии из-за бардака в номере 28.03.2023 5834
- Астанчанин нанял киллера, чтобы не отдавать родственнице 500 тысяч долларов 28.03.2023 1667
- В Алматы пресекли изготовление восьми миллионов доз наркотиков 28.03.2023 1125
- Очередная авария на теплотрассе оставила без тепла жителей домов Зеренды 28.03.2023 1091
- Причем тут Тимур Кулибаев? Стали известны подробности изъятия земель в Алматы 28.03.2023 7474
- Восемь лет колонии для Кайрата Боранбаева запросил прокурор в суде 28.03.2023 1510
- Жанар Дугалова поделилась кадрами со своей свадьбы 28.03.2023 14798
- Двое казахстанцев пытались сбежать во время депортации из Кореи 27.03.2023 1334
- В Казахстане скрывались разыскиваемые в СНГ преступники - МВД 27.03.2023 1385
- Какие госслужащие чаще попадаются на взятках в Казахстане 27.03.2023 1413
- Сабина Алтынбекова объяснила, зачем удалила из Instagram фото с мужем 26.03.2023 2936
- Шахматный скандал в Индии: немецкий гроссмейстер вступилась за Жансаю Абдумалик 26.03.2023 4422
- Я обязательно выйду замуж: Жансая Абдумалик ответила на критику Бибисары Асаубаевой 26.03.2023 10385
- Али Окапов вышел в свет с новорождённым сыном 26.03.2023 4607
- Шахматный скандал: Бибисара Асаубаева раскритиковала Жансаю Абдумалик 25.03.2023 2149
- 20-летнего парня раздавило прицепом от КамАЗа в Семее 25.03.2023 1609
- Убийство троих детей в Актау: в Сети распространяют фото подозреваемого 25.03.2023 2889
- Не кормили и связывали: как изменился маленький Рамилька из Кокшетау 25.03.2023 8030
- Аскар Мамин не получает зарплату на посту главы Qazaq Geography 24.03.2023 2285
- Полиция установила подозреваемого в убийстве малолетнего ребенка в Темиртау 24.03.2023 1775
- "Мама, ты куда ушла?"- Пятилетнюю девочку изнасиловали в Астане 24.03.2023 17351
- Из-за отравления школьников их родители просят аннулировать тур олимпиады в Шымкенте 23.03.2023 1983
- Дети угнали автобус в торговом центре Алматы и попали в ДТП 23.03.2023 2240
- Шавкат Рахмонов и его горячая фанатка из США стали героями мультфильма 23.03.2023 2138
- Together: Димаш Кудайберген выпустил новую песню 22.03.2023 5631
- Власти Швеции выдали Казахстану подозреваемую в сбыте фальшивой валюты 22.03.2023 1885
- Крепкую мужскую дружбу обсуждают подписчики Димаша Кудайбергена 21.03.2023 1955
- Тело мужчины обнаружили под автомобильным мостом в Павлодаре 21.03.2023 1969
- Студент четыре раза "заминировал" колледж в Алматы 21.03.2023 1884
- Выпрыгнул из окна: подозреваемый в изнасиловании двух девочек пытался покончить с собой в Мангистау 20.03.2023 6614
- Должностные лица управления экологии Алматы осуждены за коррупцию 20.03.2023 1965
- Трамп заявил, что во вторник его арестуют, и призвал своих сторонников к протестам 19.03.2023 2290
- Полуголые мужчины и черепашки-ниндзя: казахстанцы соревнуются в оригинальности на выборах депутатов 19.03.2023 2175
- Нурсултан Назарбаев проголосовал на выборах депутатов 19.03.2023 2023
- Сына судьи подозревают в жестоком убийстве в Уральске 19.03.2023 2047
- Боец UFC совершил каминг-аут 18.03.2023 2376
- "Наконец-то": в Сеть просочилось видео с узату Жанар Дугаловой 18.03.2023 9036
- Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина 17.03.2023 3066
- Спецслужбы очистили три казахстанских города от лидеров местного криминалитета 17.03.2023 4500
- Болата Назарбаева обязали вернуть государству акции алматинского завода 16.03.2023 3866
- Об изнасиловании в женской колонии заявила адвокат Айман Умарова 16.03.2023 9413
- О коррупции и поборах на границе с Китаем заявил Маулен Ашимбаев 16.03.2023 2328
- Давать взятки опасно: полицейские стали чаще сообщать о попытках казахстанцев "откупиться" 16.03.2023 2346
- Стрельбу в воздух устроила молодежь в Туркестанской области 15.03.2023 2250
- В Туркестанской области чиновники переоделись в национальные костюмы 15.03.2023 5725
- Массовая драка произошла на футбольном матче между "Кайратом " и "Каспием" 15.03.2023 2162
- Ножницы воткнулись в лицо девочки - жуткий случай произошёл в Кыргызстане 14.03.2023 7970
- "Считаю себя казашкой": самая сексуальная боксёрша страны поддержала челлендж 12.03.2023 4481
- Канело надел казахский чапан и поздравил бизнесмена 12.03.2023 2821
-
- Токаев подписал закон о создании филиалов российских вузов в Казахстане 03.04.2023 535
- Подписано соглашение о купле-продаже части доли РФ в уставном капитале ЕАБР 03.04.2023 647
- Назначен директор Службы внешней разведки РК 03.04.2023 583
- Алтай Кульгинов и Ерулан Жамаубаев получили должности в новом правительстве 03.04.2023 648
- Растущий спрос на топливо: почему возникает дефицит ГСМ в Казахстане? 03.04.2023 480
- В Костанае построят новый завод по производству автомобилей Kia 03.04.2023 625
- Серик Жумангарин сохранил кресло в правительстве РК 03.04.2023 530
- Назначен первый вице-премьер РК 03.04.2023 416
- Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" возглавил Нурлан Жакупов 03.04.2023 537
- Президент освободил от должности главу Антикора 03.04.2023 1136
- Токаев назначил главу МИД и министра обороны 03.04.2023 854
- Спецпредставитель президента Франции посетит Казахстан 31.03.2023 763
- Токаев получил поздравления с Наурызом от президентов ряда государств 31.03.2023 882
- Лидеры государств поздравили Токаева и казахстанцев с началом священного месяца Рамазан 30.03.2023 1064
- Эрдоган направил Токаеву благодарственное письмо 30.03.2023 844
- Усилить контроль за расходованием средств поручил президент 30.03.2023 964
- Секретари советов безопасности государств-членов ШОС встретятся в Казахстане 29.03.2023 1136
- Кандидатуру нового премьер-министра предложит партия Amanat 29.03.2023 1137
- Не препятствовать доступу адвокатов к материалам уголовных дел поручил глава государства 29.03.2023 1050
- "Я гарантирую вам всемерную поддержку" - президент обратился к предпринимателям 29.03.2023 987
- В Астане началось заседание первой сессии нового парламента 29.03.2023 1160
- Токаев подписал изменения в закон о республиканском бюджете на 2023-2025 годы 28.03.2023 1147
- Мади Такиева освободили от должности в администрации президента Казахстана 28.03.2023 1358
- Назначен новый вице-министр финансов РК 28.03.2023 1400
- Токаев созвал первую сессию парламента восьмого созыва 27.03.2023 1214
- Токаев принял секретаря парткома КПК Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР 27.03.2023 1221
- Токаев обсудил с главой "Газпрома" новые совместные проекты 24.03.2023 1401
- "Я не строю из себя звезду" - Димаш пообщался с фанатами на казахском языке 24.03.2023 2170
- Токаев принял управляющего МФЦА 24.03.2023 1243
- Токаев назначил новых послов Казахстана в Румынии и Словении 24.03.2023 1536
- Утверждена Информационная доктрина РК 20.03.2023 1586
- Токаев подписал Закон, касающийся госслужащих. Что изменится? 20.03.2023 1781
- Президент Израиля поздравил Токаева и Казахстан с Наурызом 20.03.2023 1583
- Самая высокая явка пока в Жамбылской области - данные ЦИК 19.03.2023 2454
- Токаев встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека 17.03.2023 2149
- Ерлан Карин провел встречу с главой миссии парламентской Ассамблеи ОБСЕ 17.03.2023 1975
- Завершился визит Токаева в Турцию 16.03.2023 1973
- Токаев пригласил глав тюркских государств в Туркестан 16.03.2023 2305
- Годовщина Послания Токаева: что изменилось в "Новом Казахстане" 16.03.2023 2261
- Токаев провел заседание Совета Безопасности 15.03.2023 1938
- МИД Казахстана высказался о договорённостях между Саудовской Аравией и Ираном 14.03.2023 2514
- Президенту доложили о развитии Конаева 14.03.2023 2128
- Токаев подписал Закон "Об органах военной полиции" 14.03.2023 3735
- Ахметов похвалился Токаеву успехами в развитии ВКО 13.03.2023 2583
- Токаев дал поручения по усилению защиты прав граждан 13.03.2023 2420
- Токаев поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР 10.03.2023 2437
- Женщина-кардиохирург Арайгуль Ыдырышева: "Нужно быть сильной, чтобы добиться своей цели" 09.03.2023 7360
- Государство всегда будет поддерживать трудолюбивых и талантливых молодых людей - Токаев 09.03.2023 2595
- Президент ознакомился с работой ТОО PetrolValves Kazakhstan 09.03.2023 2695
- Токаев ознакомился с проектом расширения Карачаганака 09.03.2023 2686
- Президент встретился с долгожителями в Уральске 09.03.2023 3049
- Буду делать всё возможное, чтобы Западно-Казахстанская область развивалась - Токаев 09.03.2023 2600
- Президент посетил дворец искусств в ЗКО и пообещал поддержку учёным и молодёжи 09.03.2023 3414
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в ЗКО 09.03.2023 2987
- Токаев поздравил женщин Казахстана с 8 Марта 07.03.2023 2983
- Токаеву показали карты XVI века с изображением Казахского ханства 06.03.2023 3560
- В нескольких министерствах Казахстана проведут госаудит - Акорда 06.03.2023 3224
- Президент Сирии поблагодарил Токаева за гуманитарную помощь от Казахстана 06.03.2023 2992
- Токаев в неформальной обстановке встретился с президентом Узбекистана 03.03.2023 3750
- Токаев прибыл в Шымкент для встречи с президентом Узбекистана 03.03.2023 3641
- Финансирование науки в Казахстане увеличат в 3,5 раза - Акорда 02.03.2023 3550
- Экс-министр Даурен Абаев получил новую должность 02.03.2023 3408
- Ситуация в Украине: МИД Казахстана сделал заявление по позиции КНР 25.02.2023 4201
- Зафиксирован исторический максимум потребления газа в Казахстане - QazaqGaz 24.02.2023 4489
- Токаев принял члена Национального курултая Талгата Калиева 22.02.2023 3996
- Проблемы продбезопасности и сельского хозяйства обсудили в Акорде 21.02.2023 4913
- ЕБРР готов поддержать новые "зелёные" инициативы Казахстана 17.02.2023 4709
- Токаев подписал закон о перечислении таможенных пошлин в доход бюджетов членов ЕАЭС 17.02.2023 4165
- Стипендию "Болашак" присудили 25 казахстанцам 17.02.2023 4764
- Токаев поговорил по телефону с Зеленским 16.02.2023 4913
- Развитие проекта Каспийского трубопроводного консорциума обсудил Смаилов с гендиректором КТК 16.02.2023 4186
- Назначен вице-министр сельского хозяйства РК 15.02.2023 5258
- Закон "О первом президенте - Елбасы" утратил силу 15.02.2023 5110
- Токаев встретился с именитыми спортсменами Акмолинской области 14.02.2023 5000
- Президент посетил завод по производству пестицидов в Акмолинской области 14.02.2023 5561
- Токаев расспросил жителей Степногорска о волнующих их проблемах 14.02.2023 4440
- Токаев посетил ТЭЦ в Степногорске и узнал об изношенности оборудования от энергетиков 14.02.2023 4793
- Президент оценил качество овощей из теплицы в Акмолинской области 14.02.2023 4901
- Первый в Казахстане центр для реабилитации после инсульта показали Токаеву 14.02.2023 5361
- Токаев дал поручения главе Минэкологии 13.02.2023 5298