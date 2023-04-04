Как планируют снижать отток сельского населения в Казахстане

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Исполняющий обязанности министра индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев на заседании правительства рассказал, как будут снижать отток сельского населения в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

"В целях снижения оттока населения из сельских и приграничных территорий планируется в первую очередь создать постоянные рабочие места путем запуска новых производств. Льготное финансирование проектов будет осуществляться из средств, предусмотренных в Фонде промышлености", - сообщил Марат Карабаев.

Он отметил, что в целях решения жилищных вопросов на селе будет запущен механизм субсидирования затрат работодателей, построивших арендные дома для своих работников. Через данный механизм планируется строительство 2855 жилищ для сельских работников, это 14,3 миллиардов тенге.