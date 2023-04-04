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Pexels.com Сегодня, 09:59
179
Сегодня, 09:59
179
Фото: Pexels.com

Как планируют снижать отток сельского населения в Казахстане

Исполняющий обязанности министра индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев на заседании правительства рассказал, как будут снижать отток сельского населения в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz. 

"В целях снижения оттока населения из сельских и приграничных территорий планируется в первую очередь создать постоянные рабочие места путем запуска новых производств. Льготное финансирование проектов будет осуществляться из средств, предусмотренных в Фонде промышлености", - сообщил Марат Карабаев. 

Он отметил, что в целях решения жилищных вопросов на селе будет запущен механизм субсидирования затрат работодателей, построивших арендные дома для своих работников. Через данный механизм планируется строительство 2855 жилищ для сельских  работников, это 14,3 миллиардов тенге.

"Кроме этого, в целях стимулирования индивидуального жилищного строительства в сельской местности ежегодно будут обеспечиваться 22 тысяч земельных участков инженерными коммуникациями", - добавил он. 

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Журналист
Сегодня, 09:59
179
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