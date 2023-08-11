Как будет проводиться чипирование домашних кошек и собак в Астане?

15 тысяч чипов было выделено "Астана ветсервисом" для бесплатного чипирования питомцев жителей столицы, передает BaigeNews.kz.

Согласно Закону "Об ответственном обращении с животными", с 1 сентября 2023 года все владельцы домашних животных должны поставить на учет своих кошек и собак. Процедура проводится в "Астана ветсервис" или в любой частной ветеринарной клинике. Там же выдается ветеринарный паспорт, где будет указан 15-значный идентификационный код на кошку или собаку, который вшит в чип.

""Астана ветсервис" закупил чипы для собак и кошек в количестве 15 000 штук для бесплатного чипирования. Ветеринарными врачами "Астана ветсервис" или частных ветеринарных клиник проводиться процедура чипирования посредством подкожного введения чипа с индивидуальным номером животного, с последующей регистрацией в информационной системе учета животных TANBA," – рассказал исполняющий обязанности директора КГП на ПХВ "Астана Ветсервис" Медет Кылышбаев.

Отметим, что чип вставляется под кожу животного и используется для идентификации питомца в случае его потери. Если питомец найден, ветеринары или приюты могут считать чип, чтобы установить личность владельца. Это помогает связать потерянных питомцев с их владельцами и обеспечивает более высокие шансы на возвращение животного домой. А также чип способствует более ответственному отношению хозяев к своим питомцам. По информации комитета лесного хозяйства и животного мира нарушителям грозит штраф 34 500 тенге, при повторном нарушении 69 000 тенге.

Также в ветсервисе отметили, что уличные животные, отловленные службой, также будут проходить процедуру чипирования в пункте временного содержания животных.

Юлия Рыкова волонтер из службы спасения животных "СтопОтлов", отметила что процедура чипирования довольно проста и не занимает много времени.

"У меня 5 кошек и 20 собак летом их чипировала. Приехали сотрудники "Астана ветсервис" со своим оборудованием, обработали, ввели подкожные чипы, запросили мой ИИН и автоматически зарегистрировали нас на сайте TANBA. Всех своих животных я чипировала бесплатно", - говорит Рыкова.

Напомним, что для установки микрочипа и регистрирование питомца нужно обратиться в "Астанавет сервис" или в любую другую ветеринарную клинику. Чипирование и внесение информации о животном в систему TANBA в "Астана ветсервис" будет бесплатным до 1 сентября 2023 года. В частных клиниках дання услуга платная.