Как бизнесмену из Германии мешал работать департамент госдоходов в Актобе

Антикор оказал содействие двум иностранным инвесторам в Актобе, в отношении которых департамент госдоходов принял решение о признании регистрации недействительной, передаёт BaigeNews.kz.

В рамках мониторинга установлено, что в 2020 году гражданин Германии зарегистрировал фирму на территории Казахстана. За годы работы юрлицо уплатило налоги на общую сумму более 100 миллионов тенге.

Но в 2023 году городским Управлением государственных доходов в отношении бизнесмена инициирован иск в Специализированный межрайонный экономический суд Актобе о признании регистрации юридического лица недействительной ввиду отсутствия бизнес визы.

"При анализе оборотов иностранной компании нарушений и сомнительных сделок не установлено. Более того, при регистрации юридического лица наличие бизнес визы необязательно. В связи с чем Антикоррупционной службой в адрес органов государственных доходов направлены рекомендации о пересмотре решений на признание регистрации юридического лица недействительными. В результате проведены совещания с заинтересованными лицами и не допущено закрытие бизнеса по формальным основаниям", - сообщили в Антикоре.

Теперь в регионе проводят анализ оборота денежных средств 38 аналогичных компаний, которые на протяжении пяти лет занимались предпринимательской деятельностью без оформления бизнес визы.