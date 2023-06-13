Jusan Bank прокомментировал своё возвращение в казахстанскую юрисдикцию

Сегодня министерство юстиции сообщило о том, что официально завершен возврат контроля над Jusan Bank в Республику Казахстан, передаёт BaigeNews.kz.

Одним условием урегулирования является продолжение финансирования казахстанских образовательных организаций.

"Банк продолжает осуществлять свою деятельность в строгом соответствии с законодательством РК. Мы придерживаемся принятой стратегии по созданию современного цифрового банкинга, отвечающего растущим запросам казахстанцев в части финансовых и нефинансовых услуг. Успешные результаты прошлого года и текущее финансовое здоровье банка позволяют выполнять все взятые на себя обязательства, в том числе по досрочному возврату части государственной помощи", - прокомментировали в самом банке.