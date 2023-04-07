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Fadi Amun / Reuters Сегодня, 00:43
41
Сегодня, 00:43
41
Фото: Fadi Amun / Reuters

Израиль атаковали 34 ракеты с территории Ливана - СМИ

По меньшей мере, 34 ракеты выпущены с территории Ливана по Израилю, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РБК.

The Times of Israel со ссылкой на израильских чиновников уточняет, что атака была совершена на Западную и Верхнюю Галилею — историческую область Израиля на границе с Ливаном.

Как уточняет общенациональная радиостанция Армии обороны Израиля, 25 из 34 выпущенных ракет были перехвачены системой ПРО "Железный купол", еще пять упали на территории страны. В результате ракетного обстрела пострадали два человека, они получили осколочные ранения.

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Сегодня, 00:43
41
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