Из-за замыкания зарядного устройства выгорела квартира в Астане
Вчера, 23:18
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Вчера, 23:18Вчера, 23:18
211Фото: скриншот с видео ДЧС Астаны
Квартира выгорела в 24-этажном жилом комплексе "Айгерим" в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС города.
Пожар произошёл около 11 часов утра 4 ноября в квартире на 19-м этаже. Загорелись домашние вещи и мебель на площади 15 квадратных метров.
Предварительная причина пожара - короткое замыкание зарядного устройства. Жертв и пострадавших нет. В тушении пожара было задействовано 17 человек личного состава и четыре единицы техники.
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