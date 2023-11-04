  • 5 Ноября, 01:09
  • BAIGENEWS

Из-за замыкания зарядного устройства выгорела квартира в Астане

Вчера, 23:18
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
скриншот с видео ДЧС Астаны Вчера, 23:18
Вчера, 23:18
211
Фото: скриншот с видео ДЧС Астаны

Квартира выгорела в 24-этажном жилом комплексе "Айгерим" в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС города.

Пожар произошёл около 11 часов утра 4 ноября в квартире на 19-м этаже. Загорелись домашние вещи и мебель на площади 15 квадратных метров. 

Предварительная причина пожара - короткое замыкание зарядного устройства. Жертв и пострадавших нет. В тушении пожара было задействовано 17 человек личного состава и четыре единицы техники.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Департамент по ЧС г.Астаны (@tjd_astana)

Самое читаемое

Наверх