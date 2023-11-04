Из-за замыкания зарядного устройства выгорела квартира в Астане

Квартира выгорела в 24-этажном жилом комплексе "Айгерим" в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС города.

Пожар произошёл около 11 часов утра 4 ноября в квартире на 19-м этаже. Загорелись домашние вещи и мебель на площади 15 квадратных метров.

Предварительная причина пожара - короткое замыкание зарядного устройства. Жертв и пострадавших нет. В тушении пожара было задействовано 17 человек личного состава и четыре единицы техники.