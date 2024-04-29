Из Сианя в Алматы запустят пассажирский поезд

Вопросы организации запуска международного туристического пассажирского поезда из Сианя в Алматы обсудили в ходе рабочей встречи руководители АО "НК "КТЖ", АО "Пассажирские перевозки" и делегации правительства города Сиань (КНР), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АО "Пассажирские перевозки".

Курсирование туристического поезда будет осуществляться через пограничный переход Хоргос-Алтынколь по расписанию пассажирского поезда №103/104 сообщением "Урумчи-Алматы-2".

На станции Алматы-2 состав будет находиться несколько дней. За это время казахстанская сторона обеспечит меры безопасности и помощь в организации культурных мероприятий на железнодорожном вокзале для пассажиров.