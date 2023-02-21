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  • Использовать старые трубы в ходе ремонта теплосетей планировал подрядчик в Усть-Каменогорске
truba219.pro Сегодня, 11:57
125
Сегодня, 11:57
125
Фото: truba219.pro

Использовать старые трубы в ходе ремонта теплосетей планировал подрядчик в Усть-Каменогорске

Как сообщили в АО "Усть-Каменогорские тепловые сети", подрядчик хотел установить ранее использованные трубы для ремонта городских теплосетей, передаёт BaigeNews.kz. Для того, чтобы скрыть обман, он планировал отреставрировать их. Разоблачить мошенника удалось благодаря департаменту экономических расследований по Восточно-Казахстанской области.

"Профессиональные действия сотрудников ДЭР при полном содействии со стороны АО "Усть-Каменогорские тепловые сети" позволили предотвратить монтаж некачественных трубопроводов и обеспечить своевременное и качественное теплоснабжение жителей города", - рассказали в ведомстве.

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#Усть-Каменогорск #трубы #ремонт
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:57
125
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