Институт приёмных профессиональных семей хотят создать в Казахстане

Вопросы внедрения института приёмных профессиональных семей обсудили мажилисмены в Павлодаре, передаёт BaigeNews.kz.

Депутаты от партии AMANAT Нуржан Ашимбетов, Жаркынбек Амантай и Вера Ким находятся с рабочей поездкой в регионе. Мажилисмены за "круглым столом" обсудили действующее законодательство в сфере патронатного воспитания, опеки и попечительства, а также деятельности детских домов.

Выступая перед участниками, Вера Ким сообщила о внедрении ещё одной формы пребывания в семье – института профессиональных приёмных семей. Новшество предусмотрено законопроектом по вопросам образования и защиты прав ребёнка, который находится в работе мажилиса.

"Уникальность проекта заключается в том, что будет исключено посредничество между органами опеки и детскими домами, интернатами. В случае выявления неблагополучной или проблемной семьи уполномоченный орган сможет изъять ребёнка и сразу распределить его в профессиональную приёмную семью. В эту категорию войдут дети, оставшиеся без попечения родителей, безнадзорные дети, а также люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, в том числе по причине фактов физического либо сексуального насилия", – рассказала Вера Ким.

По её словам, профессиональными опекунами смогут стать граждане от 30 до 63 лет. Нахождение детей в профессиональных приёмных семьях будет временным – от пары недель до нескольких месяцев.

Важными требованиями к участникам проекта станут наличие комфортного собственного жилья, отсутствие судимости, наркотической или алкогольной зависимости, психических расстройств, инфекционных или хронических заболеваний, препятствующих воспитанию детей. Кроме того, необходимо пройти специальную подготовку, включая психологическое, правовое и другие направления, связанные с устройством детей в семью.

Как отметил мажилисмен Жаркынбек Амантай, законопроект инициирован правительством, поэтому депутаты проявляют не менее повышенное внимание к каждому аспекту потенциального института.

Мнениями и предложениями также поделились исполнительный секретарь регионального филиала партии AMANAT Айгуль Маликова, председатель областного маслихата Илья Теренченко и другие.

В завершение встречи депутаты мажилиса поблагодарили участников за конструктивный диалог, отметив, что все поступившие предложения будут рассмотрены и вынесены на обсуждение на уровне парламента.