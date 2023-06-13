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Инфляция в Казахстане снижается третий месяц - Нацбанк
Инфляция в Казахстане продолжила замедление третий месяц подряд, достигнув в мае 15,9% в годовом выражении, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Национального банка.
Месячный уровень инфляции составил 0,6%.
"Продовольственная инфляция в годовом выражении замедлилась с пика 26,2% в феврале до 16,5%, непродовольственная – до 17,2%, инфляция платных услуг – до 13,5%. В части непродовольственных товаров необходимо отметить рост цен на горюче-смазочные материалы на фоне повышения предельных цен на бензин и дизельное топливо", - говорится в сообщении регулятора.
В Нацбанке отметили, что ожидают дальнейшего продолжения тренда на замедление инфляции.
"Сдерживающее влияние на инфляцию окажет улучшение внешнеэкономической конъюнктуры, которое будет выражаться через дальнейшее снижение цен на продовольствие и низкую инфляцию в странах-торговых партнерах. К рискам прогноза инфляции относятся рост бюджетных расходов, более ощутимый, чем закладывается в базовом сценарии, косвенный эффект от повышения цен на ГСМ и услуг ЖКХ, сильное влияние перестройки логистических и производственных цепочек на ценообразование, а также вероятность закрепления инфляционных ожиданий на высоких уровнях", - сообщили в НБ.
С учетом баланса рисков 26 мая 2023 года Национальный Банк принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,75% годовых. Это будет способствовать дальнейшему замедлению инфляции в стране, отметили в НБ.
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