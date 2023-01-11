Индекс деловой активности в Казахстане улучшился, но продолжает оставаться в отрицательной зоне - Нацбанк

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Глава Нацбанка Галымжан Пирматов на первом заседании правительства в 2023 году сообщил об итогах социально-экономического развития и исполнении республиканского бюджета в минувшем году, передаёт BaigeNews.kz.

Он отметил, что в условиях беспрецедентных шоков в результате военного конфликта России с Украиной произошло снижение деловой активности в мире и Казахстане. На фоне рекордной инфляции и самой жёсткой за последние два десятилетия монетарной политики со стороны центральных банков к декабрю глобальная деловая активность несколько улучшилась, составив 48,2 после 48 в ноябре за счёт повышения индекса в обрабатывающей промышленности и стабилизации в сфере услуг.