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  • Индекс деловой активности в Казахстане улучшился, но продолжает оставаться в отрицательной зоне - Нацбанк
thepulse.kz Вчера, 10:17
469
Вчера, 10:17
469
Фото: thepulse.kz

Индекс деловой активности в Казахстане улучшился, но продолжает оставаться в отрицательной зоне - Нацбанк

Глава Нацбанка Галымжан Пирматов на первом заседании правительства в 2023 году сообщил об итогах социально-экономического развития и исполнении республиканского бюджета в минувшем году, передаёт BaigeNews.kz

Он отметил, что в условиях беспрецедентных шоков в результате военного конфликта России с Украиной произошло снижение деловой активности в мире и Казахстане. На фоне рекордной инфляции и самой жёсткой за последние два десятилетия монетарной политики со стороны центральных банков к декабрю глобальная деловая активность несколько улучшилась, составив 48,2 после 48 в ноябре за счёт повышения индекса в обрабатывающей промышленности и стабилизации в сфере услуг.

"В Казахстане индекс деловой активности, несмотря на нахождение в отрицательной зоне, в декабре немного улучшился до 49,2 с 48,9 в ноябре. Основной причиной, сдерживающей деловую активность, остаются проблемы с логистикой и длительные сроки поставок. Улучшение деловой активности отмечено в секторе производства. Ожидания предприятий относительно будущих условий ведения бизнеса в целом остаются положительными. Текущие бизнес-условия всё ещё оцениваются как негативные. Геополитическая напряжённость и высокая рыночная волатильность, инфляционное давление, повышенные цены на энергоносители, слабый рост доходов домохозяйств негативно влияют на перспективы роста глобальной деловой активности", - сообщил Пирматов.

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#Нацбанк #статистика #бизнес
Жадра Жулмухаметова Журналист
Вчера, 10:17
469
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