Илон Маск вновь стал самым богатым человеком в мире

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Основатель и генеральный директор Space X и Tesla Илон Маск снова стал самым богатым человеком в мире по версии рейтинга Bloomberg Billionaires Index. Его состояние оценивается в 192 миллиарда долларов.

К слову, 31 мая акции Tesla подорожали на 1,38 процента, поэтому за один день Маск разбогател на 1,98 миллиарда долларов. С начала этого года, сообщает издание, состояние мультимиллиардера увеличилось на 55,3 миллиарда долларов.

На втором месте оказался владелец LVMH (Moet Hennessy - Louis Vuitton) Бернар Арно с состоянием 187 миллиардов долларов. На третьем месте в списке основатель Amazon Джефф Безос, состояние которого оценивается в 144 миллиарда долларов, на четвертом месте - основатель Microsoft Билл Гейтс с состоянием 125 миллиардов долларов, а пятую строчку занимает сооснователь Oracle Ларри Эллисон с состоянием 118 миллиардом долларов).