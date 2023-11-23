Игровые площадки в Семее будут приведены в порядок – Уранхаев
Сегодня, 14:20
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Сегодня, 14:20Сегодня, 14:20
100Фото: СЦК
Аким области Абай Нурлан Уранхаев ответил на жалобы жителей Семея о некачественных дворовых площадках, передаёт BaigeNews.kz.
"У нас в городе есть 576 многоквартирных жилых домов и их дворов. Там мы по плану сделали 71 дворовую площадку. Частично, надо отдать должное, вы правы, где-то подрядчик не успел завершить. Но работы продолжаются, они будут завершены", — сказал Нурлан Уранхаев.
Касательно некачественного исполнения работ, аким напомнил, что по закону у компании, взявшей на себя обязательство по установке игровых площадок, есть возможность исправить ошибки в течение двух лет.
"Подрядная организация, какой бы двор не был, за свой счет устранит недочёты", — сказал аким.
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