  • 23 Ноября, 14:51
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Игровые площадки в Семее будут приведены в порядок – Уранхаев

Сегодня, 14:20
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СЦК Сегодня, 14:20
Сегодня, 14:20
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Фото: СЦК

Аким области Абай Нурлан Уранхаев ответил на жалобы жителей Семея о некачественных дворовых площадках, передаёт BaigeNews.kz.

"У нас в городе есть 576 многоквартирных жилых домов и их дворов. Там мы по плану сделали 71 дворовую площадку. Частично, надо отдать должное, вы правы, где-то подрядчик не успел завершить. Но работы продолжаются, они будут завершены", — сказал Нурлан Уранхаев. 

Касательно некачественного исполнения работ, аким напомнил, что по закону у компании, взявшей на себя обязательство по установке игровых площадок, есть возможность исправить ошибки в течение двух лет.

"Подрядная организация, какой бы двор не был, за свой счет устранит недочёты", — сказал аким.

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