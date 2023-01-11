"Хаос! Апокалипсис!" - Шымкентцы вязнут в снежных заносах и жалуются на акимат

Фото: otyrar.kz

Метель и снежные заносы буквально поглотили третий мегаполис - в городе снег и гололёд, передаёт BaigeNews.kz. Температура воздуха днём 13 градусов ниже нуля, ночью - до минус 25. Эта зима стала самой холодной за последние несколько лет.

Ученики с 0 по 8 классы обучаются в дистанционном формате. Горожане в соцсетях жалуются на неочищенные дороги и тротуары и работу акимата:

"Всё на авось, авось зима тёплая будет? И вот раз в пятилетку выпал такой снег, и техники не хватает, все разворовали блин. Привыкли к южному климату. Запарил аким и его беспонтовое правление в нашем городе", - пишут пользователи Instagram. "Дороги не чистят, вчера на одном перекрёстке было сразу 4 аварии, сверху рыхлый снег, а под ним лёд". "За полдня увидела один трактор, и тот с поднятым ковшом проехал". "Очень скользкие тортуары", " "Может чистят там, где акимы ездят! А в целом по городу Хаос! Апокалипсис!", - пишут возмущённые шымкентцы в соцсетях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Шымкент Онлайн (@shymkent.online)

В акимате Шымкента сегодня прошло заседание штаба по ухудшению погодных условий. Глава города Мурат Айтенов поручил усилить контроль за работой коммунальных служб и не допустить аварийных ситуаций на инфраструктурных объектах города. Накануне он также проверил работу котельных. Всего на работах по очистке снега задействовано 162 единицы техники и 36 спецбригад.

Фото акимата г. Шымкент

Между тем синоптики пронозируют усиление холодов на юге республики. По данным Казгидромета, холодный Арктический антициклон направляет свою траекторию на южные регионы республики, где ожидается морозная без осадков погода, основной фон температуры составит 22-31 мороза.