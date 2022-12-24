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  • Грузовик и Lexus столкнулись на кызылординской трассе. Погибли два человека
t.me/POLICE_of_KZ Сегодня, 18:57
423
Сегодня, 18:57
423
Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Грузовик и Lexus столкнулись на кызылординской трассе. Погибли два человека

Смертельное ДТП произошло в Кызылординской области, на 1270 километре дороги Самара — Шымкент, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Как сообщили в ведомстве, трагедия случилась 24 декабря около 10:50.

"По предварительным данным, произошло столкновение автомашины Lexus и грузовика DAF. В результате ДТП погибли два человека. Данный факт зарегистрирован, проводится досудебное расследование. Назначены экспертизы", — говорится в сообщении.

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

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#дтп #Кызылординская область
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:57
423
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